Україна вийшла у плей-оф Євро-2020 – найкращі меми та реакція соцмереж

Збірна України з футболу застрибнула в останній вагон потягу плей-оф раунду Євро-2020 і продовжила свій шлях на турнірі.

Історичний вихід синьо-жовтих до 1/8 фіналу Євро-2020 став можливим завдяки звитязі збірної Швеції над командою Польщі та розгрому іспанцями словаків у третьому турі групового етапу у квартеті Е.

Однак тут присутній фактор не лише результатів матчів у цій групі. Якби підопічні Андрія Шевченка не обіграли Північну Македонію, та мали гіршу різницю м’ячів, ніж Фінляндія чи Словаччина, що також посіли треті місця у своїх квартетах, – тоді б про плей-оф залишалося лише мріяти.

У соціальних мереж українці раділи першому виходу національної команди до плей-оф, а також іронізували та жартували, що цей вихід стався завдяки результатам інших матчів.

У Twitter на такий збіг обставин на Євро-2020 відреагував посол Швеції в Україні Тобіас Тіберг.

— Завжди раді догодити, – написав дипломат, додавши мем.

Always happy to oblige! pic.twitter.com/mJmomiLADr — Tobias Thyberg (@TobiasThyberg) June 23, 2021

У коментарях до посту йому відповів посол Польщі Бартош Ціхоцький. Саме полякам перемога шведів вартувала місця у плей-оф.

Найбільше користувачі соцмереж дякували шведам за перемогу, перекрутивши деякі гасла.

Також у костюми з орнаментами вбрали голкіпера збірної Словаччини Мартіна Дубравку, який забив гол у власні ворота, автора хет-трику у ворота поляків Еміля Форсберга, та автора голу у ворота словаків – іспанця Емеріка Ляпорта.

Дехто іронізував, що українцям поталанило більше ніж австрійцям, які посіли друге місце у групі і зіграють з Італією в 1/8 фіналу.

Хтось вже уявляв, як виглядатиме майбутня зустріч Швеції та України у плей-оф. Сама гра відбудеться 29 червня – тож часу для фантазії вдосталь.

Але не обійшлося без своєрідних “привітів” для скептиків та хейтерів української збірної, які не вірили, що синьо-жовтим вдасться вийти до плей-оф та які нещадно критикували команду після гри з Австрією.

Раунд плей-оф Євро-2020 стартує цієї суботи, 26 червня. На цій стадії кожна поразка команди – означатиме її виліт із турніру.

Після останніх матчів групового етапу визначилася остаточна турнірна сітка плей-оф Євро-2020. Свою битву за чвертьфінал зі шведами українці проведуть 29 червня у Глазго.