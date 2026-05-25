Один із найвідоміших ресторанів мережі McDonald’s у столиці, а саме заклад на Лук’янівці, тимчасово припинив роботу після чергових пошкоджень. Йдеться про той самий перший McDonald’s у Києві, який відкрився ще у 1997 році та став знаковим місцем для кількох поколінь киян.

Що з МакДональдсом на Лук’янівці та коли відновлять роботу закладу, читайте в нашому матеріалі.

МакДональдс на Лук’янівці: наслідки атаки

У пресслужбі McDonald’s Україна у відповіді агентству Інтерфакс-Україна заявили, що заклад на вулиці Юрія Іллєнка, зазнав пошкоджень. Після атаки фахівці перевіряють технічний стан приміщення та визначають обсяг необхідних ремонтних робіт.

Зараз дивляться

Також у компанії наголосили, що під час небезпеки працівники перебували в укритті, тому ніхто з персоналу не постраждав.

МакДональдс на Лук’янівці: чи відновлять роботу

Точну дату відновлення роботи найстарішого МакДональдса України поки не називають. Водночас у компанії запевняють, що планують відкрити ресторан “якнайшвидше” після завершення оцінки пошкоджень та ремонту.

Тож наразі відомо лише те, що МакДональдс на Лук’янівці планують відновити після ліквідації наслідків атаки, однак конкретних термінів ще немає.

Найстаріший МакДональдс України: що відомо

McDonalds на Лукʼянівській вважається легендарним для столиці, адже саме він став першим рестораном McDonald’s не лише у Києві, а й в усій Україні. Відкриття відбулося 24 травня 1997 року й тоді стало справжньою подією для містян.

За майже три десятиліття роботи ресторан неодноразово переживав складні періоди. Після початку повномасштабної війни у 2022 році заклад уже кілька разів зазнавав пошкоджень через російські атаки.

Наразі мережа McDonald’s в Україні налічує 139 ресторанів. Із них працюють 124 заклади у 42 населених пунктах країни. Компанія також залишається одним із найбільших роботодавців у сфері громадського харчування, забезпечуючи роботою близько 11 тисяч українців.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.