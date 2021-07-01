3 июля сборная Украины сыграет с командой Англии в рамках 1/4 финала Евро-2020. Встреча состоится в Риме на Стадио Олимпик.

Матч Украина-Англия начинается в 22.00 по киевскому времени.

В Киеве трансляцию игры Украина-Англия смотреть можно на большом экране возле торгово-развлекательного центра Gulliver, расположенном недалеко от станции метро Палац Спорта, а также в фан-зоне на Оболони, возле ТЦ Эпицентр на Полярной, 20Д.

Кроме того, Укрзализныця анонсировала трансляцию футбольного поединка.

Так, путешественники и фанаты подопечных Андрея Шевченко смогут смотреть матч Украина-Англия на Центральном и Южном железнодорожных вокзалах Киева.

Кроме того, болельщики могут посмотреть матч Украина-Англия в прямом эфире на телеканалах ТРК Украина, Футбол 1 и Футбол 2.

4 июля в повторе поединок можно посмотреть на телеканалах Футбол 3, Футбол 2 и Футбол 1.