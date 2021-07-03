У рамках 1/4 Євро-2020 2 липня відбувся матч Швейцарія-Іспанія. За підсумками гри у півфінал Чемпіонату Європи вийшла збірна Іспанії. Зустріч відбулася на стадіоні Газпром Арена у Санкт-Петербурзі.

До стартового складу Іспанії увійшли: Симон, Аспілікуета, Лапорт, П. Торрес, Альба, Бускетс, Коке, Педрі, Сарабія, Мората, Ф. Торрес.

Уже на восьмій хвилині матчу Іспанія отримала першість – м’яч у свої ворота забив напівзахисник швейцарців Деніс Закарія.

Швейцарії вдалося зрівняти рахунок лише через 60 хвилин – гол оформив Джердан Шакірі, напівзахисник збірної.

Стартовий склад Швейцарії: Зоммер, Ельведі, Аканжі, Родрігес, Відмер, Фройлер, Закарія, Цубер, Шакірі, Емболо, Сеферович.

На 77 хвилині матчу швейцарці залишилися у меншості. З гри видалили Ремо Фройлера, який грав на позиції напівзахисника. Фройлер у підкаті прямою ногою в’їхав в ногу іспанцю Жерару Морено. Суддя одразу ж показав червону картку.

Після основного тайму рахунок складав 1:1, тому команди продовжили боротьбу за місце у Євро-2020 в овертаймі. Після цього результат не змінився – розпочалася серія пенальті, завдяки якій більше голів реалізували іспанці.

У результаті матчу Швейцарія покинула Євро-2020, а збірна Іспанії отримали квиток на півфінал, який пройде 6-7 липня.

За місце у півфіналі також 3 липня побореться збірна України з Англією, матч пройде у Римі (Італія).