Сьогодні, 21 липня, у світі відзначають Міжнародний день нездорової їжі, що дає привід відійти від дієт і потішити себе чимось смачним.

Православні християни цього дня вшановують преподобних Симеона та Івана та пророка Єзекиїла.

Факти ICTV зібрали всі важливі події 21 липня — дізнайтеся, що можна і не можна робити цього дня, які прикмети побутують у народі та хто святкує іменини.

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Яке сьогодні церковне свято – 21 липня 2026 року

Цього дня православна церква вшановує преподобних Симеона й Івана Едеських і святого пророка Єзекиїла.

Преподобні Симеон і Іван, яких також згадують сьогодні, жили у VI столітті в сирійському місті Едесса. Симеон обрав шлях юродивого заради Христа: відмовився від спокійного монашого життя, аби через своє удаване “безумство” донести Євангеліє до людей. Його друг Іван добровільно пішов слідом за ним і став його вірним супутником і помічником у всьому.

Пророк Єзекиїл – один із чотирьох великих старозавітних пророків. Він жив під час Вавилонського полону й передбачив руйнування Єрусалима та духовне відродження Ізраїлю. Його книга містить образи й пророцтва, які стали основою для багатьох християнських символів, зокрема, знамените видіння про поле сухих кісток, що ожили.

Хто святкує день ангела 21 липня 2026 року

Іменини цього дня відзначають Георгій, Євген, Іван, Петро, Роман, Семен, Федір та Ганна.

Привітайте близьких та знайомих, які носять ці імена, теплими словами, щоби небесний покровитель не полишав їх.

Що не можна робити 21 липня 2026 року

Цього дня не варто поспішати чи починати нові справи – усе зроблене поспіхом або під впливом емоцій, може швидко втратити сенс. Астрологи рекомендують уникати метушні, конфліктів і надмірної активності.

У народі вважалося, що цього дня не можна працювати з гострим інструментом.

Не слід переїдати чи вживати важку їжу, особливо м’ясні та смажені страви. Найкраща їжа дня – сир.

Не рекомендується пити багато рідини або приймати ліки без крайньої потреби.

Також цього дня краще утриматися від тривалих публічних виступів та гучних зустрічей.

З народним повір’ям, не можна залишати в домі брудний посуд, бо тиждень буде “брудним”.

Що можна робити сьогодні

21 липня — це день спокою, завершення та очищення. Найкраще присвятити його відпочинку, домашній роботі, інтуїтивному плануванню та спілкуванню з близькими. Добре проводити очищувальні процедури, особливо з водою: душ, ванна, відвідування лазні.

День сприятливий для поїздок, коротких подорожей, переїздів і навіть торговельних чи судових справ, за умови, що вони не імпульсивні, а добре обдумані.

Можна займатися внутрішнім розвитком: читати, медитувати, записувати ідеї, працювати з власною інтуїцією. Сни, побачені цієї ночі, можуть бути віщими.

Якщо маєте незавершені справи – це чудовий день, щоб нарешті поставити крапку.

Народні прикмети на 21 липня 2026 року

Дощ цього дня – осінь буде затяжною, з частими опадами.

Якщо ніч прохолодна, а ранок туманний, чекайте теплої погоди найближчими днями.

Бджоли зранку вилітають дружно й активно – день буде спекотним.

Затяжний захід сонця – до зміни погоди.

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