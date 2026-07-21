Пролунали вибухи у Чернігові. Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу реактивних ударних дронів.

Про це повідомив керівник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський.

Вибухи у Чернігові 21 липня: що відомо

За його словами, Чернігів атакують ворожі дрони. Зафіксовано влучання в адміністративну будівлю. Там виникла пожежа.

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Згодом Дмитро Брижинський повідомив, що внаслідок атаки постраждала одна людина.

Наразі всі обставини та наслідки вибухів у Чернігові уточнюються.

Вдень 10 липня росіяни атакували Чернігів ударними безпілотниками. Ворожий БпЛА впав на території ландшафтного парку Ялівщина. На місці падіння безпілотника спалахнула пожежа.

27 червня росіяни завдали масованого удару по Чернігову. Уламки збитого Шахеда впали на території одного із закладів загальної середньої освіти. Внаслідок атаки постраждали двоє людей: 72-річний чоловік та 48-річна жінка.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 609-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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