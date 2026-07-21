Прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем сформував новий склад уряду, який уже найближчим часом проведе перше засідання Кабінету Міністрів. Король Чарльз III затвердив ключові кадрові призначення, серед яких — новий очільник Міністерства закордонних справ, міністр фінансів та низка керівників провідних відомств.

Про це повідомляється на сайті уряду, а також The Guardian та Sky News.

Новий уряд Британії

Однією з головних кадрових змін стало призначення Еда Мілібенда міністром закордонних справ, у справах Співдружності та розвитку. Раніше британські ЗМІ називали його одним із фаворитів на посаду глави Казначейства, однак зрештою він очолив зовнішньополітичне відомство.

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На посаді міністра фінансів працюватиме Джон Гілі, а Шабана Махмуд зберегла посаду міністра внутрішніх справ.

Першим державним секретарем, канцлером герцогства Ланкастерського та міністром у справах Кабінету Міністрів стала Луїза Хей.

Також до нового уряду увійшли Іветт Купер, яка очолила Міністерство охорони здоров’я та соціальної допомоги, Пат Макфадден, що залишилася міністром праці та пенсій, Анджела Рейнер, призначена міністром житлового господарства, громад та місцевого самоврядування, Джонатан Рейнольдс, який відповідатиме за бізнес, інновації, науку та торгівлю, а також Люсі Пауелл, яка стала міністром освіти.

Посаду міністра оборони отримав колишній голова Мінохорони здоров’я Вес Стрітінг, а Міністерство енергетичної безпеки та досягнення нульових викидів очолила Міатта Фанбулле.

Крім того, до складу Кабінету Міністрів увійшли головний партійний дисциплінарний інспектор Анелізе Мідглі, генеральний прокурор Еллі Рівз, головний секретар Казначейства Емма Рейнольдс, а також міністр з питань штучного інтелекту Канішка Нараян і міністр з питань міжурядових відносин та відносин з Європою Гаміш Фалконер.

Водночас уряд залишили колишня міністерка фінансів Рейчел Рівз, колишній глава МЗС Девід Ламмі, а також Даррен Джонс, Нік Томас-Симондс, Пітер Кайл, Стів Рід, Ліз Кендалл, Гіларі Бенн, лорд Хермер і Джо Стівенс.

Після призначення Ед Мілібенд окреслив основні пріоритети британської зовнішньої політики. За його словами, Лондон підтримуватиме тісні відносини як із Європейським Союзом, так і зі Сполученими Штатами, продовжить виконувати свої зобов’язання перед НАТО та Організацією Об’єднаних Націй.

Також він заявив, що уряд має намір активізувати міжнародну співпрацю у боротьбі зі зміною клімату, зміцнювати партнерства у сфері міжнародного розвитку та працювати над реформуванням міжнародних інституцій, щоб вони ефективніше відповідали потребам усіх держав, зокрема найбідніших країн світу.

20 липня Енді Бернем офіційно затверджений на посаду прем’єр-міністра Великої Британії. Раніше Факти ICTV розповідали, що про нього відомо.

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