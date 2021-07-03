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Факти / Спорт
Дмитро Кудрявцев |

Довбик розповів, за рахунок чого Україна зможе пробитися до півфіналу Євро-2020

Артем Довбик

Щоб перемогти Англію та пройти до півфіналу Євро-2020 усі гравці збірної України повинні будуть показати усі свої бійцівські якості.

Таку думку висловив автор переможного голу у ворота збірної Швеції форвард Артем Довбик.

– Будемо намагатися, віддавати всі сили на футбольному полі. Найголовніше – самовіддача всієї команди й тоді прийде результат, – заявив Довбік.

За його словами, Англія найкраща збірна не тільки на континенті, а й в усьому світі. Там зібрані кращі гравці, що грають в найсильнішій лізі.

Форвард також розповів, що усвідомив важливість свого голу лише через певний час. Довбик додав, що одразу ж після матчу зі Швецією почалася підготовка до чвертьфіналу, тому часу на бурхливе святкування не було.

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Сьогодні о 22.00 за київським часом почнеться півфінальний матч Євро-2020, в якому збірна України буде протистояти Англії.

Гра пройде на Стадіо Олімпіко в Римі, а українці виступатимуть формальними господарями арени.

Де дивитися матч Євро-2020 Україна – Англія читайте в матеріалі фактів ICTV.

Джерело: УАФ

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