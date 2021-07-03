У матчі 1/4 фіналу Євро-2020 збірна України зіграє з командою Англії. Зустріч відбудеться 3 липня у Римі на Стадіо Олімпік.

Початок матчу о 22.00 за київським часом.

Де дивитися Україна – Англія?

Вітчизняні вболівальники мають змогу подивитися футбол у прямому ефірі на телеканалах ТРК Україна, Футбол 1 та Футбол 2.

Також у повторі гру можна буде подивитися 4 липня о 8.10 та 15.45 на Футбол 3, об 11.40 та 22.45 на Футбол 2 та о 19.10 на Футбол 1.

Збірна Англії посідає четверту сходинку у рейтингу ФІФА. Із 2016 року команду очолює британський фахівець Гарет Саутгейт. Українці йдуть на 24-й позиції у рейтингу.

Три леви залишаються єдиною командою на турнірі, хто ще не пропустив жодного м’яча у власні ворота. На стадії групового етапу англійці забили лише двічі – по одному голу у ворота Чехії та Хорватії, що дозволило їм святкувати мінімальну перемогу. Ще одну гру із шотландцями вони завершили нічиєю.

В 1/8 фіналу підопічні Саутгейта обіграли збірну Німеччини з рахунком 2:0.

Підопічні Андрія Шевченка у першому матчі групового етапу поступилися Нідерландам (2:3), далі обіграли Північну Македонію (2:1) та поступилися мінімально Австрії 0:1.

У першому матчі плей-оф Євро-2020 синьо-жовті в овертаймі взяли гору над командою Швеції з рахунком 2:1.

Календар Євро-2020

Матчі Євро-2020 відбуваються в 11 містах Європи. На стадії групового етапу кожна з команд зіграла по три матчі. До 1/8 фіналу вийшли команди, що посіли перші два місця у своїх квартетах, а також чотири найкращі команди, що фінішували третіми у групах.

Детальна таблиця та розклад матчів Євро-2020 є на Фактах ICTV.

Фото: УАФ