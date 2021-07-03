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Факты / Спорт
Дмитро Кудрявцев |

Довбик рассказал, за счет чего Украина сможет пробиться в полуфинал Евро-2020

Артем Довбик

Чтобы победить Англию и пройти в полуфинал Евро-2020 все игроки сборной Украины должны будут показать все свои бойцовские качества.

Такое мнение выразил автор победного гола в ворота сборной Швеции форвард Артем Довбик.

— Будем стараться, отдавать все силы на футбольном поле. Самое главное — самоотдача всей команды и тогда придет результат, — заявил Довбик.

По его словам, Англия лучшая сборная не только на континенте, но и во всем мире. Там собраны лучшие игроки, играющие в сильнейшей лиге.

Форвард также рассказал, что осознал важность своего гола лишь спустя какое-то время. Довбик добавил, сразу же после матча со Швецией началась подготовка к четвертьфиналу, потому времени на бурное празднование не было.

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Сегодня в 22.00 по киевскому времени начнется полуфинальный матч Евро-2020, в котором сборная Украины будет противостоять Англии.

Игра пройдет на Стадио Олимпико в Риме, а украинцы будут выступать формальными хозяевами арены.

Где смотреть матч Евро-2020 Украина – Англия читайте в материале фактов ICTV.

Фото: УАФ

Источник: УАФ

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