5 липня Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) презентував оновлений дизайн м’яча, яким зіграють у фінальному поєдинку чемпіонату Європи 2020.
Фінал Євро-2020 не за горами. Уже 11 липня відбудеться останній матч цього чемпіонату на стадіоні Уемблі у Лондоні.
Uniforia Finale ⚽️
Красота в чистом виде ????#ЕВРО2020 pic.twitter.com/5jATWfH72m
— УЕФА (@UEFAcom_ru) July 5, 2021
М’яч компанії-виробника Adidas назвали Uniforia Finale.
На світлині видно, що його поверхня є сріблястою, а яскраві штрихи – зеленого, червоного, блакитного та рожевого кольорів. За допомогою таких відтінків гравцям краще буде бачити ігрову сферу на полі.
Також на м’ячі є візерунок, який нагадує арку стадіону Уемблі та надпис EURO-2020.
Новим м’ячем гратимуть не лише в фіналі чемпіонату Європи 2020, а й під час обох півфінальних поєдинків.
Уже 6 липня стане відомий перший фіналіст у матчі Італія – Іспанія, а 7 липня – другий за підсумком поєдинку Англії та Данії.
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