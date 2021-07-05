Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Спорт
Анастасія Рогожінська |

Краса у чистому вигляді: УЄФА презентував м’яч для фіналу Євро-2020

Євро-2020

5 липня Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) презентував оновлений дизайн м’яча, яким зіграють у фінальному поєдинку чемпіонату Європи 2020.

Фінал Євро-2020 не за горами. Уже 11 липня відбудеться останній матч цього чемпіонату на стадіоні Уемблі у Лондоні.

М’яч компанії-виробника Adidas назвали Uniforia Finale.

На світлині видно, що його поверхня є сріблястою, а яскраві штрихи – зеленого, червоного, блакитного та рожевого кольорів. За допомогою таких відтінків гравцям краще буде бачити ігрову сферу на полі.

Також на м’ячі є візерунок, який нагадує арку стадіону Уемблі та надпис EURO-2020.

Новим м’ячем гратимуть не лише в фіналі чемпіонату Європи 2020, а й під час обох півфінальних поєдинків.

Уже 6 липня стане відомий перший фіналіст у матчі Італія – Іспанія, а 7 липня – другий за підсумком поєдинку Англії та Данії.

Читайте:

Фото: Depositphotos

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка