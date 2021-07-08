Союз європейських футбольних асоціацій відкрив дисциплінарну справу за підсумками матчу 1/2 фіналу Євро-2020 між збірними Англії та Данії, в якому підопічні Гарета Саутгейта перемогли з рахунком 2:1 після екстра-таймів.

Зустріч відбулася 7 липня на стадіоні Вемблі у Лондоні. В основний час команди обмінялися голами, а в овертаймі Англія заробила у спірній ситуації з падінням Рахіма Стерлінга у штрафній данців пенальті, який з другої спроби реалізував форвард англійців Гаррі Кейн.

Воротар збірної Данії Каспер Шмейхель впорався з ударом Кейна, але відбив м’яча перед собою. На добиванні першим опинився форвард збірної Англії. Перед пробиттям пенальті в обличчя Шмейхеля невідомий із трибун світив лазерним вказівником.

В УЄФА повідомили, що відкрили справу проти англійців, щоб розслідувати інцидент зі Шмейхелем.

Звинувачення проти Англії:

використання лазерного вказівника її вболівальниками – стаття 16 Дисциплінарного регламенту УЄФА;

неналежна поведінка прихильників збірної Англії під час виконання державного гімну Данії – Стаття 16 (2) Дисциплінарного регламенту УЄФА;

використання піротехніки англійськими вболівальниками.

Справу розглядатиме Контрольний, етичний та дисциплінарний орган УЄФА.

Перемога підопічних Гарета Саутгейта у матчі з Данією у півфіналі видалася скандальною через сумнівний пенальті у ворота Данії. Рішення арбітра призначити одинадцятиметровий удар розкритикували низка футбольних фахівців, серед яких Арсен Венгер та Жозе Моурінью.