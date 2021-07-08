Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Спорт
Марія Степанюк |

Через лазер в обличчя Шмейхелю: УЄФА відкрив справу проти Англії після півфіналу

Штаб-квартира УЄФА у Ньоні

Союз європейських футбольних асоціацій відкрив дисциплінарну справу за підсумками матчу 1/2 фіналу Євро-2020 між збірними Англії та Данії, в якому підопічні Гарета Саутгейта перемогли з рахунком 2:1 після екстра-таймів.

Зустріч відбулася 7 липня на стадіоні Вемблі у Лондоні. В основний час команди обмінялися голами, а в овертаймі Англія заробила у спірній ситуації з падінням Рахіма Стерлінга у штрафній данців пенальті, який з другої спроби реалізував форвард англійців Гаррі Кейн.

Воротар збірної Данії Каспер Шмейхель впорався з ударом Кейна, але відбив м’яча перед собою. На добиванні першим опинився форвард збірної Англії. Перед пробиттям пенальті в обличчя Шмейхеля невідомий із трибун світив лазерним вказівником.

В УЄФА повідомили, що відкрили справу проти англійців, щоб розслідувати інцидент зі Шмейхелем.

Звинувачення проти Англії:

  • використання лазерного вказівника її вболівальниками – стаття 16 Дисциплінарного регламенту УЄФА;
  • неналежна поведінка прихильників збірної Англії під час виконання державного гімну Данії – Стаття 16 (2) Дисциплінарного регламенту УЄФА;
  • використання піротехніки англійськими вболівальниками.

Справу розглядатиме Контрольний, етичний та дисциплінарний орган УЄФА.

Перемога підопічних Гарета Саутгейта у матчі з Данією у півфіналі видалася скандальною через сумнівний пенальті у ворота Данії. Рішення арбітра призначити одинадцятиметровий удар розкритикували низка футбольних фахівців, серед яких Арсен Венгер та Жозе Моурінью.

Джерело: УЄФА

Фото: Depositphotos

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка