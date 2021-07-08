Це не пенальті! Венгер та Моурінью розкритикували арбітра матчу Англія – Данія

У фіналі Євро-2020 зустрінуться команди Італії та Англії. Перемога підопічних Гарета Саутгейта у матчі з Данією у півфіналі спричинила скандал у футбольному просторі.

Переможний гол англійців в екстра-таймі вже назвали найбільш суперечливим рішенням арбітра протягом усього турніру. На 103-й хвилині форвард Англії Рахім Стерлінг увійшов до штрафного майданчика суперника та впав після єдиноборства з данським захисником Йоакімом Мехле.

Арбітр зустрічі Данні Маккелі трактував момент так, що данець зачепив ногою Стерлінга, хоча на повторі це розгледіти складно. Після кількох повторів 11-метровий не видавався очевидним, але після вивчення моменту VAR арбітр вказав на позначку.

У моменті, коли Мехле нібито зачепив Стерлінга на полі було відразу два м’ячі – другий біля кутового прапорця воріт Данії.

З першої спроби Каспер Шмейхель впорався з ударом Гаррі Кейна, але англієць забив на добиванні. Англія утримала рахунок до свистка і вийшла до фіналу Євро-2020.

Колишній тренер лондонського Арсенала Арсен Венгер розкритикував роботу суддівської бригади на матчі.

— Це не пенальті! Не розумію, чому VAR не просив арбітра подивитися повтор. В такий момент важливо, щоб суддя був повністю впевнений, що це пенальті. Для мене це не пенальті. Думаю, бригада VAR підвела суддю, – сказав Венгер в ефірі beIN Sports.

“No penalty, I don’t understand why VAR has asked the referee to look at it!” Arsene Wenger has had his say on that England penalty… #beINEURO2020 #ENGDEN #EURO2020 Watch Now – https://t.co/RRmQgctETJ pic.twitter.com/cYiv030Aw4 — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) July 7, 2021

Наставник римської Роми Жозе Моурінью теж впевнений, що пенальті не було, але зазначив, що перемогла найкраща команда.

— Я говорю так, як бачу, а не так, як є. Це точно не пенальті. Перемогла найкраща команда, Англія заслужила перемогу. Англія була фантастичною, але для мене це не пенальті. На такому рівні, в півфіналі Євро, я дійсно не розумію рішення рефері. І ще менше я не розумію того факту, що VAR не скасував рішення судді, – сказав Моурінью виданню TalkSPORT.

Екс-гравець Манчестер Юнайтед Рой Кін теж висловився щодо спірного пенальті після падіння Стерлінга.

— Англія показала характер і проявила сміливість. Саутгейт виконав блискучу роботу. Щодо пенальті, то мені здається, що його не було, – наводить слова Кіна Sky Sports.

Колишній гравець збірної Англії та Ліверпуля Майкл Овен радіє виходу національної команди до фіналу, але теж висловив сумнів щодо рішення рефері.

— Не впевнений, що був пенальті, але яка різниця, – написав Овен на своїй сторінці у Twitter.

There we go!!!!

Not sure it was a pen but who cares — michael owen (@themichaelowen) July 7, 2021

Наставник збірної Данії Каспер Г’юлманд теж розчарований рішенням арбітра.

— Я цього не бачу. Я просто не бачу в цьому покарання. Думаю, це складно. Одна річ програти бій, але зробити це так дуже дратує і шкода хлопців. Це дуже сумно так покинути турнір, – наводить слова Юльманна Bt.

В іншому півфіналі збірна Італії обіграла Іспанію у серії післяматчевих пенальті. Вирішальний гол не реалізував Альваро Мората, хоча завдяки його результативному удару в основний час команди перейшли до овертайму.