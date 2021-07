Це не пенальті! Венгер та Моурінью розкритикували арбітра матчу Англія – Данія

У фіналі Євро-2020 зустрінуться команди Італії та Англії. Перемога підопічних Гарета Саутгейта у матчі з Данією у півфіналі спричинила скандал у футбольному просторі.

Переможний гол англійців в екстра-таймі вже назвали найбільш суперечливим рішенням арбітра протягом усього турніру. На 103-й хвилині форвард Англії Рахім Стерлінг увійшов до штрафного майданчика суперника та впав після єдиноборства з данським захисником Йоакімом Мехле.

Арбітр зустрічі Данні Маккелі трактував момент так, що данець зачепив ногою Стерлінга, хоча на повторі це розгледіти складно. Після кількох повторів 11-метровий не видавався очевидним, але після вивчення моменту VAR арбітр вказав на позначку.

У моменті, коли Мехле нібито зачепив Стерлінга на полі було відразу два м’ячі – другий біля кутового прапорця воріт Данії.

З першої спроби Каспер Шмейхель впорався з ударом Гаррі Кейна, але англієць забив на добиванні. Англія утримала рахунок до свистка і вийшла до фіналу Євро-2020.

Колишній тренер лондонського Арсенала Арсен Венгер розкритикував роботу суддівської бригади на матчі.

“No penalty, I don’t understand why VAR has asked the referee to look at it!”

Arsene Wenger has had his say on that England penalty… #beINEURO2020 #ENGDEN #EURO2020

— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) July 7, 2021

— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) July 7, 2021