Ірландський UFC Конор Макгрегор після поразки від американця Дастіна Пор’є висловився з погрозами на адресу суперника і його дружини.

Ірландець програв технічним нокаутом, зламавши ногу вже в першому раунді. При цьому навіть в такому стані, сидячи в октагоні, ірландець погрожував Пор’є.

NEW alternate angle of Conor McGregor threatening to kill Dustin and Jolie Poirier “in their sleep” and makes gun sign to his head:

“In your sleep you’re getting it, in your sleep you’re dead, you and your Mrs, it ain’t over” pic.twitter.com/r6nmjZAjQb

