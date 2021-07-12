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Факти / Спорт
Максим Зайченко |

Я вб’ю вас: Макгрегор погрожував Пор’є та його дружині після програного бою

Порье - МакГрегор

Ірландський UFC Конор Макгрегор після поразки від американця Дастіна Пор’є висловився з погрозами на адресу суперника і його дружини.

Ірландець програв технічним нокаутом, зламавши ногу вже в першому раунді. При цьому навіть в такому стані, сидячи в октагоні, ірландець погрожував Пор’є.

– Коли ви будете спати, я вб’ю вас, тебе і твою місіс! Це ще не кінець! Будь обережний, приятель, – кричав Макгрегор.

Нагадаємо, в ніч на 11 липня в Лас-Вегасі відбувся головний турнір літа UFC 264 між Пор’є та Макгрегором.

Пор’є впевнено домінував на початку бою, провівши тейкдаун і обробивши Макгрегора в партері. Ірландець встав, але за секунди до закінчення раунду зламав ногу, і рефері зупинив бій, присудивши перемогу американцю.

Попри програш і травму, Макгрегор заявив, що буде ще раз битися з Пор’є.

Фото: Getty Images

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