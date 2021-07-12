Ірландський UFC Конор Макгрегор після поразки від американця Дастіна Пор’є висловився з погрозами на адресу суперника і його дружини.

Ірландець програв технічним нокаутом, зламавши ногу вже в першому раунді. При цьому навіть в такому стані, сидячи в октагоні, ірландець погрожував Пор’є.

– Коли ви будете спати, я вб’ю вас, тебе і твою місіс! Це ще не кінець! Будь обережний, приятель, – кричав Макгрегор.

NEW alternate angle of Conor McGregor threatening to kill Dustin and Jolie Poirier “in their sleep” and makes gun sign to his head: “In your sleep you’re getting it, in your sleep you’re dead, you and your Mrs, it ain’t over” pic.twitter.com/r6nmjZAjQb — Out Of Context MMA (@oocmma) July 12, 2021

Нагадаємо, в ніч на 11 липня в Лас-Вегасі відбувся головний турнір літа UFC 264 між Пор’є та Макгрегором.

Пор’є впевнено домінував на початку бою, провівши тейкдаун і обробивши Макгрегора в партері. Ірландець встав, але за секунди до закінчення раунду зламав ногу, і рефері зупинив бій, присудивши перемогу американцю.

Попри програш і травму, Макгрегор заявив, що буде ще раз битися з Пор’є.