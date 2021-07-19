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Факти / Спорт
Анастасія Рогожінська |

Від Дюранта до Світоліної: рейтинг найбагатших учасників Олімпіади-2020

Кевин Дюрант

Напередодні Олімпійських ігор 2020, які відбудуться вже цієї п’ятниці у Токіо, видання Forbеs опублікувало рейтинг найвище оплачуваних учасників спортивних змагань. Найбільше заробляють представники збірної США з баскетболу.

Перше місце рейтингу очолює форвард збірної США з баскетболу Кевін Дюрант. Він заробляє найбільше за усіх учасників Олімпіади-2020.

Доходи 32-річного баскетболіста за 2020 рік оцінюються в $75 млн.

Кевін втретє братиме участь в Олімпійських іграх. У складі збірної Штатів він двічі ставав олімпійським чемпіоном – у 2012 і 2016 роках.

На другому місці – японська тенісистка Наомі Осака з $60 млн доходів.

Третє місце належить колезі Дюранта у збірній США Даміану Лілларду. Його доходи становлять $40,5 млн.

Топ-спортсменів на Олімпіаді-2020 за доходами:

  • Кевін Дюрант (американський баскетболіст) – $75 млн на рік;
  • Наомі Осака (японська тенісистка) – $60 млн;
  • Даміан Ліллард (американський баскетболіст) – $40,5 млн;
  • Новак Джокович (сербський тенісист) – $34,5 млн;
  • Рорі Макілрой (британський гольфіст) – $32 млн;
  • Девін Букер (американський баскетболіст) – $30,5 млн;
  • Кей Нісікорі (японський тенісист) – $30,5 млн
  • Кріс Міддлтон (американський баскетболіст) – $27 млн;
  • Джру Холідей (американський баскетболіст) – $23 млн.

Найвище оплачуваною українкою на Іграх-2020 є перша ракетка України Еліна Світоліна. За всю кар’єру тенісистка заробила понад $20 млн призових.

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Джерело: Forbes

Фото: Dreamstime

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