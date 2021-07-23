Вільярреал відмовився від матчу з Динамо

Товариський матч Вільярреал – Динамо, який мав відбутися 26 липня, відклали. Ініціатором пропозиції виступив іспанський клуб.

Вільярреал скасував поєдинок з синьо-білими через те, що двоє гравців команди здали позитивні тести на коронавірус напередодні гри.

Футболістів Жовтої Субмарини одразу відправили на ізоляцію.

Водночас керівники команди ухвалили рішення відмовитися від двух спарингів команди, які мали відбутися найближчим часом.

До такого висновку керівництво дійшло через можливе тісне контактування та інкубаційний період вірусу.

Таким чином Вілльярреал скасував матч з Динамо 26 липня та спаринг з берлінським клубом Гертою 28 липня.

Однак поєдинок з марсельським Олімпіком відбудеться. За графіком гра 31 липня.

Раніше іспанці грали з українцями у 1/8 фіналу ЛЄ. Два поєдинки закінчилися з нічийним результатом 2:2.

Та все ж Вільярреалу вдалось стати тріумфатором європейської ліги. Команда зіграє у груповому етапі Ліги чемпіонів у наступному сезону.

1 серпня 2021 року Динамо стартуватиме у другому турі української Прем’єр-ліги. Команда зустрінеться із Вересом у Києві.

Джерело: Вільярреал

Фото: Динамо