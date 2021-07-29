На Олімпійських іграх-2020 в Токіо український плавець Михайло Романчук здобув бронзову медаль. Це уже четверта нагорода для збірної України.

24-річний Романчук фінішував третім на дистанції 800 м вільним стилем, йому вдалося подолати її за 7:42.33.

Золота медаль дісталася американцю Роберту Фінку, який впорався за 7.41,87. Володарем срібної нагороди став представник Італії Грегорій Палтріньєрі з результатом 7.42,11.

У змаганнях з плавання на Олімпіаді також брав участь українець Сергій Фролов. Він посів шосте місце, припливши за 7.45,11.

Михайло Романчук – п’ятиразовий чемпіон Європи, срібний призер чемпіонатів світу та багаторазовий переможець Універсіади.

Олімпійські ігри в Токіо стартували 23 липня. Від України у змаганнях бере участь понад 150 атлетів у 25 видах спорту.

Наразі в арсеналі українців уже чотири бронзові нагороди. Володаркою першої медалі стала дзюдоїстка Дар`я Білодід.

Другу бронзу приніс збірній фехтувальник Ігор Рейзлін, а третю нагороду вибороли стрільці Олена Костюк та Олег Омельчук. Детальніше про Олімпіаду-2020 в Токіо та участь України читайте у матеріалі.