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Факти / Спорт
Людмила Богданова |

Коронавірус, протести та участь України: що потрібно знати про Олімпіаду в Токіо

Национальный Олимпийский стадион Токио

Уже у п’ятницю, 23 липня, відбудеться урочисте відкриття 32-х Літніх Олімпійських ігор-2020 у Токіо, які триватимуть до 8 серпня.

Це найпрестижніші спортивні змагання у світі, у яких цього річ візьме участь понад 11 тис. спортсменів із 205 країн.

Факти ICTV зібрали головні факти про Олімпіаду-2020 у Токіо.

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Коронавірус та протести

Олімпійські ігри в Токіо мали відбутися у 2020 році, однак через пандемію коронавірусу їх перенесли на 2021 рік, а назву залишили колишньою.

Цього року Ігри-2020 проводять з низкою коронавірусних обмежень. Передусім спортсменам дозволили прибувати в Олімпійське селище не раніше, ніж за п’ять днів до старту змагань, в яких вони братимуть участь. За 48 годин після виступу олімпійці повинні залишити Японію.

Їм необхідно щодня робити Covid-тести, носити захисні маски та не виходити за територію селища. Наразі зафіксовано понад 90 випадків коронавірусу у людей, пов’язаних зі змаганнями. Серед них і спортсмени, і представники персоналу.

У столиці Японії досі не вщухають протести. Більшість японців категорично проти проведення Олімпіади. Соціальне опитування у червні засвідчило, що 80% громадян не підтримують організацію Олімпійських ігор.

Навіть прибуття олімпійського вогню у Токіо супроводжувалося мітингами, одна з протестувальниць намагалася погасити його.

Наразі у країні збільшився добовий приріст нових випадків коронавірусу. Місцеві жителі побоюються, що приїзд іноземців призведе до збільшення кількості інфікувань та появи нових штамів.

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Скільки коштувала Японії Олімпіада

За офіційними даними, вартість проведення Олімпійських ігор в Токіо для Японії – $15,4 млрд. Після перенесення Олімпіади витрати на безпеку збільшились на $900 млн.

Олімпійський комітет виділив $1,7 млрд на організацію змагань. Влада Японії мала намір відшкодувати витрати завдяки продажу квитків та потоку туристів у країну.

За оцінками, через коронавірусні обмеження збитки організаторів становитимуть $21,8 млрд. Експерти внесли в цю вартість міське планування, використання інфраструктурних об’єктів та відсутність туристів.

А ось через недопуск уболівальників збитки можуть становити близько $16 млрд. Ще понад $5,8 млрд фінансових втрат пов’язані з перенесенням Олімпіади.

Незадоволеними залишилися також спонсори, які ризикують не окупити свої інвестиції в Ігри-2020.

Олімпійські ігри в Токіо 2020

Уболівальники на Олімпійських іграх в Токіо

У зв’язку з карантинними обмеженнями вхід вболівальників на Олімпійські ігри заборонили. Під час і після проведення Олімпіади в Японії діятиме надзвичайний стан.

Але на стадіонах у регіонах Фукусіма, Міягі та Сідзуока дозволено допуск до 10 тис. глядачів, які можуть зайняти до 50% місць.

Церемонію відкриття відвідають лише 950 осіб. Йдеться про представників міжнародних організацій, спонсорів і лідерів країн.

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Скільки видів спорту представлено на Олімпіаді

На Олімпійських іграх в Токіо спортсмени змагатимуться у 33 видах спорту та 50 дисциплінах. Загалом на Іграх-2020 буде розіграно 339 комплектів медалей.

Цього року організатори додали нові види спорту – серфінг, карате, скелелазіння та скейтбординг.

Найпопулярнішими видами спорту на Олімпіаді є легка атлетика, змагання з якої проходитимуть майже щодня, плавання та гімнастика.

Україна на Олімпіаді в Токіо

Олімпійська збірна України в на літніх іграх в Токіо цьогоріч представлена найменшою кількістю спортсменів за всю історію виступів – 157.

збірна України перед Олімпіадою в Токіо

Відомому гімнасту Олегу Верняєву заборонили брати участь в Олімпійських іграх через допінг. Спортсмена дискваліфікували на чотири роки. Верняєв повідомив, що планує оскаржити рішення.

За останніми прогнозами компанії Gracenote, Україна може посісти 14-те місце на Олімпіаді та виграти 21 медаль. Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт прогнозує для українських спортсменів до 15 медалей.

За виграні призові місця олімпійців чекає нагорода від держави:

  • $125 тис. за перше місце і золоту медаль;
  • $80 тис. – друге місце і срібна медаль;
  • $55 тис. – третє місце і бронзова медаль.

Претендентами на медалі вважаються борець Жан Беленюк, фехтувальниця Ольга Харлан, тенісистка Еліна Світоліна, дзюдоїстка Дарія Білодід, атлетка Ярослава Магучіх, боксер Олександр Хижняк та інші.

Які шанси в України на Олімпіаді-2020 в Токіо, читайте у матеріалі.

Фото: Depositphotos, Getty Images, НОК

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