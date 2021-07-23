Уже у п’ятницю, 23 липня, відбудеться урочисте відкриття 32-х Літніх Олімпійських ігор-2020 у Токіо, які триватимуть до 8 серпня.

Це найпрестижніші спортивні змагання у світі, у яких цього річ візьме участь понад 11 тис. спортсменів із 205 країн.

Факти ICTV зібрали головні факти про Олімпіаду-2020 у Токіо.

Олімпіада в Токіо – що потрібно знати про головну спортивну подію

Коронавірус та протести

Олімпійські ігри в Токіо мали відбутися у 2020 році, однак через пандемію коронавірусу їх перенесли на 2021 рік, а назву залишили колишньою.

Цього року Ігри-2020 проводять з низкою коронавірусних обмежень. Передусім спортсменам дозволили прибувати в Олімпійське селище не раніше, ніж за п’ять днів до старту змагань, в яких вони братимуть участь. За 48 годин після виступу олімпійці повинні залишити Японію.

Їм необхідно щодня робити Covid-тести, носити захисні маски та не виходити за територію селища. Наразі зафіксовано понад 90 випадків коронавірусу у людей, пов’язаних зі змаганнями. Серед них і спортсмени, і представники персоналу.

У столиці Японії досі не вщухають протести. Більшість японців категорично проти проведення Олімпіади. Соціальне опитування у червні засвідчило, що 80% громадян не підтримують організацію Олімпійських ігор.

Навіть прибуття олімпійського вогню у Токіо супроводжувалося мітингами, одна з протестувальниць намагалася погасити його.

Наразі у країні збільшився добовий приріст нових випадків коронавірусу. Місцеві жителі побоюються, що приїзд іноземців призведе до збільшення кількості інфікувань та появи нових штамів.

Скільки коштувала Японії Олімпіада

За офіційними даними, вартість проведення Олімпійських ігор в Токіо для Японії – $15,4 млрд. Після перенесення Олімпіади витрати на безпеку збільшились на $900 млн.

Олімпійський комітет виділив $1,7 млрд на організацію змагань. Влада Японії мала намір відшкодувати витрати завдяки продажу квитків та потоку туристів у країну.

За оцінками, через коронавірусні обмеження збитки організаторів становитимуть $21,8 млрд. Експерти внесли в цю вартість міське планування, використання інфраструктурних об’єктів та відсутність туристів.

А ось через недопуск уболівальників збитки можуть становити близько $16 млрд. Ще понад $5,8 млрд фінансових втрат пов’язані з перенесенням Олімпіади.

Незадоволеними залишилися також спонсори, які ризикують не окупити свої інвестиції в Ігри-2020.

Уболівальники на Олімпійських іграх в Токіо

У зв’язку з карантинними обмеженнями вхід вболівальників на Олімпійські ігри заборонили. Під час і після проведення Олімпіади в Японії діятиме надзвичайний стан.

Але на стадіонах у регіонах Фукусіма, Міягі та Сідзуока дозволено допуск до 10 тис. глядачів, які можуть зайняти до 50% місць.

Церемонію відкриття відвідають лише 950 осіб. Йдеться про представників міжнародних організацій, спонсорів і лідерів країн.

Читайте Розклад змагань на Олімпійських іграх 2020 у Токіо

Скільки видів спорту представлено на Олімпіаді

На Олімпійських іграх в Токіо спортсмени змагатимуться у 33 видах спорту та 50 дисциплінах. Загалом на Іграх-2020 буде розіграно 339 комплектів медалей.

Цього року організатори додали нові види спорту – серфінг, карате, скелелазіння та скейтбординг.

Найпопулярнішими видами спорту на Олімпіаді є легка атлетика, змагання з якої проходитимуть майже щодня, плавання та гімнастика.

Україна на Олімпіаді в Токіо

Олімпійська збірна України в на літніх іграх в Токіо цьогоріч представлена найменшою кількістю спортсменів за всю історію виступів – 157.

Відомому гімнасту Олегу Верняєву заборонили брати участь в Олімпійських іграх через допінг. Спортсмена дискваліфікували на чотири роки. Верняєв повідомив, що планує оскаржити рішення.

За останніми прогнозами компанії Gracenote, Україна може посісти 14-те місце на Олімпіаді та виграти 21 медаль. Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт прогнозує для українських спортсменів до 15 медалей.

За виграні призові місця олімпійців чекає нагорода від держави:

$125 тис. за перше місце і золоту медаль;

$80 тис. – друге місце і срібна медаль;

$55 тис. – третє місце і бронзова медаль.

Претендентами на медалі вважаються борець Жан Беленюк, фехтувальниця Ольга Харлан, тенісистка Еліна Світоліна, дзюдоїстка Дарія Білодід, атлетка Ярослава Магучіх, боксер Олександр Хижняк та інші.

Які шанси в України на Олімпіаді-2020 в Токіо, читайте у матеріалі.

Фото: Depositphotos, Getty Images, НОК