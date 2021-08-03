Розчарувала своїх уболівальників: Бех-Романчук про виступ у фіналі ОІ-2020

Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук розповіла, що розчарована своїм виступом у фіналі стрибків у довжину на літніх Олімпійських іграх у Токіо.

— Я сьогодні розчарована своїми стрибками. Маємо, що маємо. Підтримка, звичайно, відчувалася. Всі мене підтримували, дуже багато повідомлень я отримала перед своїми стрибками. Люди в мене вірили і мотивували. Перш за все засмучує те, що я розчарувала своїх уболівальників, не вдалося досягнути того, для чого ми сюди приїхали.

Щодо наступної Олімпіади, що відбудеться у Парижі у 2024 році, спортсменка заявила, що їй необхідне моральне перезавантаження.

Бех-Романчук посіла п’яте місце у фінальному протоколі змагань, показавши результат у 6,88 м.

Вона зробила два заступи, потім показала результат, але у наступних трьох спробах знову зробила заступи.

Золото у цій дисципліні дісталося представниці Німеччини Малайці Міхамбо, друге місце в американки Брітні Різ, а третьою стала нігерійка Есе Бруме.

У медальному заліку Олімпіади-2020 у Токіо Україна перебуває на 60-й сходинці. В активі синьо-жовтих одне срібло та п’ять бронзових нагород.

Фото: НОК