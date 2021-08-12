Гравці збірної України зворушливо попрощалися з Шевченком через відеозвернення

У четвер, 12 серпня, чотири гравця збірної України попрощалися з Андрієм Шевченком, який після п’яти років співпраці залишив команду разом із тренерським штабом.

Воротар Георгій Бущан, захисники Едуард Соболь та Євген Макаренко, а також півзахисник Олександр Зубков записали відеозвернення до Шевченка. Футболісти подякували йому за роки співпраці.

Воротар Динамо Георгій Бущан, який саме під керівництвом Шевченка дебютував на Євро, подякував екс-тренеру за довіру.

– Величезне дякую за вашу довіру, що дали мені шанс. Неймовірно радий був бути поряд з вами, тому що ви – мій кумир дитинства. Для мене було величезною мотивацією перебувати поруч з вами, – сказав воротар.

Він побажав Шевченку удачі у футбольній кар’єрі як тренера.

– Ви великий чемпіон, хочу, щоб ви ним були і як тренер. Ви стримали своє слово, а саме – змусили всю країну і нас сміятися, стрибати і плакати, – додав гравець.

Захисник Брюгге Едуард Соболь висловив слова подяки Шевченку за отриманий шанс грати за національну збірну.

– Дякую вам за спільні п’ять років роботи, за наданий шанс потрапити в національну команду. Протягом цього часу одягати футболку збірної – велика честь і гордість для мене, – зазначив футболіст.

Півзахисник Ференцвароша Олександр Зубков додав, що завдяки Шевченку здійснилася його мрія.

– Дякую за довіру. Це було честю та радістю тренуватися та грати під вашим керівництвом та всього тренерського штабу. І звісно дякую за мрію, яка збулася за вашої участі – одягнути футболу збірної України, – зазначив Зубков.

Захисник Фехервару Євген Макаренко позитивно висловився про роботу Шевченка та його штабу.

– Величезне дякую Шевченку і всьому тренерському штабу за виконану роботу. За отриманий досвід, що став частиною прекрасного колективу і за нереальні емоції, – додав Макаренко.

Шевченко покинув збірну України

1 серпня стало відомо, що Андрій Шевченко покидає збірну України.

Тоді Шевченко повідомив, що у нього закінчився термін дії контракт з УАФ і тому відходить з поста головного тренера національної збірної.

Під час тренерства Шевченка, синьо-жовті вперше за історію вийшли у 1/4 фіналу Євро-2020. Зараз збірна бореться за участь у фінальній стадії чемпіонату світу-2022.

Шевченко разом зі збірною провів 51 матч. Із них 25 поєдинків зіграно на користь синьо-жовтих.

У 2019 році Шевченко посів восьму сходинку у рейтингу топ-тренерів національних збірних світу за підсумками Міжнародної федерації футбольної історії та статистики.