Сполучені Штати Америки спрямують $27 млн на програми, спрямовані на підтримку українських дітей та молоді. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

США спрямують $27 млн на повернення українських дітей

– Висловлюємо щиру вдячність Сполученим Штатам за постійну потужну підтримку у справі повернення, реабілітації та повної реінтеграції українських дітей та молоді, – наголосив міністр.

Андрій Сибіга зазначив, що оголошення про запуск програми вартістю $12 млн і майбутньої програми на $15 млн, сприятиме посиленню скоординованих зусиль і забезпеченню повної підзвітності.

Нагадаємо, перша леді США Меланія Трамп повідомила, що працює над поверненням українських дітей, яких під час війни розлучили з їхніми родинами.

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Вона зазначила, що намагається протидіяти планам президента Росії Володимира Путіна щодо цих дітей.

У червні уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що Росія офіційно визнала незаконне вивезення 744 тис. українських дітей.

За його словами, перша верифікована депортація української дитини Росією відбулася ще навесні 2014 року. Після початку повномасштабної війни масштаби таких випадків зросли в тисячі разів.

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