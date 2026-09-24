Володимир Зеленський повідомив про досягнення домовленості щодо нового пакета ракет для систем протиповітряної оборони Patriot. Президент не уточнив, із якою саме країною Україна уклала цю домовленість.

Про це глава держави заявив під час зустрічі з представниками української громади у США 24 вересня.

Україна домовилася про новий пакет ракет для Patriot

– Ми сьогодні домовилися, не буду казати із ким, про пакет ракет для систем Patriot. Це важливе рішення, – сказав Зеленський.

Президент наголосив, що участь України в заходах у межах Генеральної асамблеї ООН допомогла посилити міжнародну підтримку держави.

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За словами Зеленського, Україна підписала безпекову угоду з Австралією. Це перша така домовленість із державою, яка не є членом НАТО та Європейського Союзу.

Україна також уклала Drone Deal із Фінляндією. Як зазначив Зеленський, ця угода має посилити оборонні спроможності обох країн.

Глава держави повідомив, що під час Генеральної асамблеї ООН українська делегація провела близько 20 зустрічей із лідерами інших держав.

Нагадаємо, 22 вересня Зеленський заявляв, що на той момент ще не отримав конкретної відповіді від США щодо постачання ракет для систем Patriot.

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