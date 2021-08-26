У середу, 25 серпня, відбувся другий матч Шахтар – Монако в рамках кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів сезону-2021/22. Зустріч проходила в Харкові на стадіоні Металіст і завершилася з рахунком 2: 2 у додатковий час.

Матч Шахтар – Монако – огляд

Матч проходив при більшому відсотку контролю м’яча з боку гірників, проте монегаски частіше атакували. Вони били по воротах майже втричі частіше, ніж гравці Шахтаря.

Вже на 18-ій хвилині нападник Монако Бен Єддер відкрив рахунок, а через 21 хвилину він подвоїв перевагу. У першому таймі гірники так і не змогли відіграти хоча б один м’яч.

Другий тайм почався із заміни Матвієнко на Ісмаїлі. Шахтар намагався атакувати, але спроби забити гол не увінчалися успіхом. На 66-ій хвилині замість Тете на поле вийшов Марлос. Через вісім хвилин він скоротив відставання після ефектної позиційної атаки.

Основний час зустрічі закінчився з рахунком 2:1. У попередні роки це вважалося б поразкою, попри рівний рахунок за сумою двох зустрічей, але в цьому сезоні УЄФА скасував правило виїзного голу. Це означає, що гол, забитий на домашньому стадіоні або в гостях, має однакову цінність.

Додатковий час проходив у помірному темпі, з великою кількістю замін. Все наближалося до серії пенальті, але на 115-ій хвилині Агілар забив автогол. До кінця додаткових таймів Монако так і не зміг відігратися. Таким чином Шахтар за сумою двох зустрічей пройшов (3: 2) до групового етапу Ліги чемпіонів.

Голи: Бен Єддер (18, 39), Марлос (74), Агілар (автогол, 115)

Склад:

Шахтар: Пятов, Матвієнко (Ісмаїлі, 46), Марлон, Вітао (Кривцов, 101), Додо, Антоніо, Соломон, А. Патрік, Майкон, Тете (Марлос, 66), Траоре (Фернандо, 101).

Монако: Нубель, Сідібе, Бадьяшіль, Маріпан, Олівейра (Якобс, 117), Чуамені (Дісасі, 117), Фофана, Головін (Діоп, 76), Ж.Мартінш (Лукас, 70), Фолланд, Бен Єддер (Ісидор, 76).

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Фото: Шахтар