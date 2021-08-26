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Факти / Спорт
Максим Зайченко |

Стали відомі суперники Динамо і Шахтаря в груповому етапі Ліги чемпіонів

ЛЧ 2022

26 серпня у турецькому Стамбулі відбулося жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів-2021/2022. 

Цього сезону Україну представлятимуть дві команди – київське Динамо і донецький Шахтар, який успішно подолав кваліфікацію. 

Варто зазначити, що українські клуби не можуть зіграти на груповому етапі з російськими.

У груповому етапі будуть представлені 32 команди, розділені на вісім груп. Дві команди з групи, які наберуть найбільшу кількість, вийдуть у раунд плей-оф, де продовжать боротьбу за кубок. 

Група А

  • Манчестер Сіті;
  • ПСЖ;
  • РБ Лейпциг;
  • Брюгге.

Група B

  • Атлетико;
  • Ліверпуль;
  • Порту;
  • Мілан.

Група С

  • Спортинг;
  • Боруссія Дортмунд;
  • Аякс;
  • Бешикташ.

Група D

  • Інтер;
  • Реал Мадрид;
  • Шахтар;
  • Шериф.

Група E

  • Баварія;
  • Барселона;
  • Бенфіка;
  • Динамо Київ.

Група F

  • Вільярреал;
  • Манчестер Юнайтед;
  • Аталанта;
  • Янг Бойз.

Група G

  • Лілль;
  • Севілья;
  • Зальцбург;
  • Вольфсбург.

Група H

  • Челсі;
  • Ювентус;
  • Зеніт;
  • Мальме.

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Фото: УЄФА

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