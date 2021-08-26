26 серпня у турецькому Стамбулі відбулося жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів-2021/2022.
Цього сезону Україну представлятимуть дві команди – київське Динамо і донецький Шахтар, який успішно подолав кваліфікацію.
Варто зазначити, що українські клуби не можуть зіграти на груповому етапі з російськими.
У груповому етапі будуть представлені 32 команди, розділені на вісім груп. Дві команди з групи, які наберуть найбільшу кількість, вийдуть у раунд плей-оф, де продовжать боротьбу за кубок.
Група А
- Манчестер Сіті;
- ПСЖ;
- РБ Лейпциг;
- Брюгге.
Група B
- Атлетико;
- Ліверпуль;
- Порту;
- Мілан.
Група С
- Спортинг;
- Боруссія Дортмунд;
- Аякс;
- Бешикташ.
Група D
- Інтер;
- Реал Мадрид;
- Шахтар;
- Шериф.
Група E
- Баварія;
- Барселона;
- Бенфіка;
- Динамо Київ.
Група F
- Вільярреал;
- Манчестер Юнайтед;
- Аталанта;
- Янг Бойз.
Група G
- Лілль;
- Севілья;
- Зальцбург;
- Вольфсбург.
Група H
- Челсі;
- Ювентус;
- Зеніт;
- Мальме.
Фото: УЄФА