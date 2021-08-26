26 серпня у турецькому Стамбулі відбулося жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів-2021/2022.

Цього сезону Україну представлятимуть дві команди – київське Динамо і донецький Шахтар, який успішно подолав кваліфікацію.

Варто зазначити, що українські клуби не можуть зіграти на груповому етапі з російськими.

У груповому етапі будуть представлені 32 команди, розділені на вісім груп. Дві команди з групи, які наберуть найбільшу кількість, вийдуть у раунд плей-оф, де продовжать боротьбу за кубок.

Група А

Манчестер Сіті;

ПСЖ;

РБ Лейпциг;

Брюгге.

Група B

Атлетико;

Ліверпуль;

Порту;

Мілан.

Група С

Спортинг;

Боруссія Дортмунд;

Аякс;

Бешикташ.

Група D

Інтер;

Реал Мадрид;

Шахтар;

Шериф.

Група E

Баварія;

Барселона;

Бенфіка;

Динамо Київ.

Група F

Вільярреал;

Манчестер Юнайтед;

Аталанта;

Янг Бойз.

Група G

Лілль;

Севілья;

Зальцбург;

Вольфсбург.

Група H

Челсі;

Ювентус;

Зеніт;

Мальме.

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Фото: УЄФА