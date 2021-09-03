3 вересня за чотири години від старту змагань українська збірна виборола п’ять медалей Паралімпіади-2020 у Токіо – одну золоту та чотири срібних.

У параконое українцям вдалося вибороти одразу дві нагороди. Перше місце здобув Сергій Ємельянов, друге – Микола Синюк.

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Другою прибула на фініш у бігу на дистанцію 1 500 м Людмила Даниліна.

Справжню жагу до перемоги продемонстрував і Єгор Деменьєв у шосейній груповій гонці.

Спортсмен попри падіння на трасі фінішував другим.

Срібну нагороду здобув і Микола Жабняк у метанні диску.

Станом на 3 вересня українська збірна має у своїй скарбничці вже 89 нагород – 21 золоту, 43 срібних та 25 бронзових нагород – та утримує п’яту сходинку в медальному заліку.

Україну випереджає лише Китай, Велика Британія, ПКР та США.

За загальною кількістю медалей Україна – на четвертій позиції.

Паралімпійські ігри-2020 у японській столиці триватимуть до 5 вересня. У змаганнях беруть участь спортсмени з понад 160 країн у 22 видах спорту.

Україну представляють 143 паралімпійці у 15 видах спорту. Це сьомі Ігри для паралімпійської збірної України.

Джерело: Національний паралімпійський комітет

Фото: Федерація каное України