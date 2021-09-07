Чехія — Україна: прогноз букмекерів на товариський матч

Збірна України у середу, 8 вересня, проведе контрольний матч на стадіоні Дусан Арена у Плзені проти збірної Чехії. Початок матчу о 21.45 за київським часом.

На думку букмекерів, фаворитами матчу є підопічні Олександра Петракова. На перемогу збірної України приймають ставки з коефіцієнтом 2.60. Успіх чехів оцінюють в 2.75. Нічийний результат зустрічі — 3.30.

На те, що синьо-жовті першими відкриють рахунок у матчі дають коефіцієнт 2.01, а на підопічних Ярослава Шилгавого — 2.08. На те, що голів у матчі глядачі не побачать приймають ставки з коефіцієнтом 9.70.

Матч довірили судити словацькій бригаді арбітрів на чолі із рефері Філіпом Гловою. Йому асистуватимуть співвітчизники: Петер Беднар и Ерік Вайсс. Обов’язки четвертого рефері виконуватиме Ондржей Берка.

Це буде п’ята зустріч команд в історії. Двічі перевага була на боці синьо-жовтих, один раз наша збірна зазнала поразки і ще одна гра завершилася нічиєю.

Востаннє збірні зустрічалися у межах першого розіграшу Ліги націй у вересні та жовтні 2018 року.

Фото: УАФ