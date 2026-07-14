Запорізька АЕС вкотре втратила зовнішнє електроживлення та була переведена на резервні дизель-генератори. Нині зовнішнє електропостачання вдалося відновити.

Про це повідомляє НАК Енергоатом увечері 14 липня.

Блекаут на запорізькій АЕС: що відомо

 – Окупована Запорізька АЕС вчергове втратила зовнішнє електроживлення та була змушена перейти на живлення від резервних дизель-генераторів, які забезпечують роботу критично важливих систем безпеки. Наразі зовнішнє електропостачання станції відновлено, – йдеться у повідомленні.

В Енергоатомі наголосили, що така кількість знеструмлень ЗАЕС є безпрецедентною та свідчить про критичний стан ядерної безпеки на цьому ядерному об’єкті.

Зараз дивляться

– Черговий блекаут вкотре підтверджує: доки ЗАЕС залишається під російською окупацією, ризики для ядерної та радіаційної безпеки не зникають. Єдиною гарантією безпечної роботи станції залишається її деокупація та повернення під повний контроль України й єдиного легітимного оператора – НАЕК Енергоатом, – зазначили в компанії.

Нагадаємо, 20 червня ЗАЕС вчергове втратила зовнішнє електропостачання. В МАГАТЕ зазначили, що це був 20-й зафіксований випадок знеструмлення станції від початку повномасштабної війни.

Енергоатом експлуатує дев’ять енергоблоків Південноукраїнської, Рівненської та Хмельницької АЕС загальною потужністю 7880 МВт, які розташовані на підконтрольній Україні території.

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Фото: Укренерго

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