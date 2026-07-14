Увечері вівторка, 14 липня, російський дрон уразив цивільне судно під прапором Маршаллових Островів. Ворог бив по портовій інфраструктурі Одещини.

Унаслідок чергової атаки РФ загинуло двоє людей, повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Росія вдарила по судну на Одещині: є загиблі

– Увечері ворог завдав чергового удару по портовій інфраструктурі Одещини. Під час атаки ворожий БпЛА уразив цивільне судно під прапором Маршаллових Островів, пошкодивши надбудову судна, – розповів Кіпер.

За інформацією очільника ОВА, на борту спалахнула пожежа. Унаслідок атаки РФ є двоє загиблих.

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Нагадаємо, сьогодні Росія атакувала два торгових судна прапорами Танзанії та Ліберії у Чорному морі. Постраждало троє людей, загинув капітан.

13 липня армія РФ атакувала цивільне торговельне судно під прапором Республіки Того під час розвантаження мінеральних добрив в одному з портів Одеської області.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 602-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Одеська ОВА

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