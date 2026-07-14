Ексфронтмен гурту Тартак, а нині військовий Олександр Положинський заговорив про особисті життя. Зокрема він сказав, чому у свої 54 роки жодного разу не був одружений.

Положинський зізнався, чому досі неодружений

За словами Положинського, затятим холостяком він себе не вважає, і не зарікається, що колись змінить свій статус з вільного чоловіка на одруженного, проте зараз, каже, кохання не шукає. Про це він розповів журналістці Ксенії Малинюк в програмі Ранок у великому місті на ICTV2.

– Нічого не змінилось. Я не те, що затятий холостяк. Так життя складається. Зараз, коли ти в армії, якось взагалі не до цього. Самому легше. Ви ж знаєте, що військовослужбовці у нас не найбільш забезпечені люди. Я вже, мабуть, не в тому віці, коли раптом може накрити шалене кохання. Я не зарікаюся, але поки цього кохання немає. Я не в пошуку, не в статусі шукаю дружину, – зізнався Положинський.

Варто зазначити, що про особисте життя Олександра Положинського майже нічого не відомо, проте те, що він жодного разу не був у шлюбі – факт.

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Йому неодноразово приписували романи з відомими співачками нашої естради, проте сам він ці чутки спростовував.

Джерело : Утро в большом городе

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