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Марія Степанюк |

УЄФА дозволив вболівальникам відвідувати виїзні матчі під своєю егідою

Фанаты ультрас

Союз європейський футбольних асоціацій (УЄФА) дозволив вболівальникам відвідувати виїзні матчі, що проводяться під його егідою.

Це рішення розповсюджується на матчі Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Ліги конференцій, а також ігри національних команд.

Вболівальники гостьових команд, як і команд, що є господарями поля, повинні дотримуватися обмежень та карантинних вимог, що діють у відповідних країнах.

Також УЄФА звільнив футболістів та членів команд, які були вакциновані або перехворіли коронавірусною хворобою від обов’язкового тестування на Covid-19.

Водночас, командам необхідно відстежувати самим, чи потрібно гравцям, тренерському штабу та членам делегацій проходити тестування під час перетину кордону у відповідних країнах відповідно до місцевих правил.

УЄФА заборонив вболівальникам відвідувати виїзні матчі під час кваліфікаційного етапу єврокубків.

У поточному розіграші єврокубків Україна на стадії групового етапу представлена трьома командами: у Лізі чемпіонів гратимуть київське Динамо та донецький Шахтар, а в Лізі конференцій – луганська Зоря.

У Лізі Європи на стадії групового етапу наша футбольна асоціація не представлена вперше із сезону-2007/08.

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Джерело: УЄФА

Фото: Depositphotos

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