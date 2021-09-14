Динамо – Бенфіка: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів-2021/2022

Уже у вівторок, 14 серпня, київське Динамо та лісабонська Бенфіка зустрінуться у межах матчу першого туру групового етапу Ліги чемпіонів-2021/22. Гра відбудеться у Києві на НСК Олімпійський. Початок матчу о 22.00 за київським часом.

Букмекери вважають, що португальська команда має трохи більше шансів на тріумф, ніж кияни.

На перемогу Бенфіки приймають ставки з коефіцієнтом 2.31. На домашній успіх підопічних Луческу ставлять 3.30. Нічийний результат зустрічі в основний час оцінюють в 3.35.

Водночас на перемогу лісабонців після компенсованого часу або серії пенальті дають коефіцієнт 1.36, тоді як на біло-синіх — 1.66.

Також букмекери дають 2.23 на те, що перший гол заб’ють кияни, а ось на те, що першими рахунок відкриють підопічні Жезуша — 1.86. Ймовірність того, що жодна з команд не зможе відзначитися у матчі оцінюють у 10.50.

Динамо та Бенфіка раніше зустрічалися чотири рази. Тричі вигравали лісабонці та один – кияни.

Востаннє клуби зустрічалися на груповому етапі Ліги чемпіонів сезону-2016/17. У обох поєдинках вигравала Бенфіка (1:0 – в Лісабоні, 0:2 – у Києві).

У сезоні-2021/2022 команди потрапили до групи Е. Їхніми суперниками також будуть Барселона і Баварія.

Відзначимо, що екс-нападник Динамо Роман Яремчук нині виступає за Бенфіку. Тож для нього це протистояння буде особливим. В останній зустрічі чемпіонату Португалії українець відзначився голом.