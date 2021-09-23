Український футболіст Артем Мілевський оголосив про завершення кар’єри гравця.

— Майстри, ось і прийшла пора прощатися з професійним футболом. Дуже багато емоцій і думок. Понад 20 років у футболі, хоч були і недовгі паузи, які лише допомогли мені продовжувати грати і отримувати кайф. У цей важливий для мене день, я напишу листа собі 15-річному. Хлопцеві, який тільки приїхав в київське Динамо з Мінська. У мене була дуже цікава і непроста кар’єра, – розповів Мілевський у відео на своєму YouTube-каналі.

Останнім клубом 36-річного форварда був закарпатський Минай, кольори якого він захищав у минулому сезоні, але не зміг відзначитися у десяти матчах.

В Україні Мілевський найбільше відомий своїми виступами за київське Динамо, у футболці якого забив 84 голи та віддав 54 асисти у 241 матчі. Разом із біло-синіми Артем тричі ставав чемпіоном УПЛ та чотири рази вигравав Кубок України.

Київський клуб футболіст залишив у 2013 році. Артем також виступав за турецький Газіантепспор, хорватські Хайдук та Спліт, румунську Конкордію, російський Тосно, угорську Кішварду, білоруський Динамо-Брест та український Минай.

За національну збірну України Мілевський провів 50 матчів та забив вісім голів. Разом із синьо-жовтими він грав на чемпіонаті світу-2006 у Німеччині та на Євро-2012. Дебют Артема у футболці синьо-жовтих припав безпосередньо на ЧС-2006 у матчі групового етапу проти Саудівської Аравії. Тоді він замінив на 86-й хвилині Андрія Шевченка.

В 1/8 фіналу Мундіалю він реалізував друге пенальті у серії післяматчевих ударів. Пенальті футболіст пробив у стилі Паненки.

Джерело: Міля