Для мене це дуже багато означає: Усик про перемогу над Джошуа та реванш

Новоспечений чемпіон світу за версіями WBA, IBF, WBO и IBO у надважкій вазі Олександр Усик прокоментував перемогу над британцем Ентоні Джошуа.
— Для мене це дуже багато означає. Бій пройшов саме так, як я планував. Було кілька моментів, коли Джошуа затискав мене, але це незначні речі. Не було завдання зупинити бій в 12-му раунді.
Спершу я хотів це зробити, влучив, кинувся, але мій тренер привів мене до тями. Єдине, що я хотів зробити – це прославити Господа. Ця перемога від нього, – сказав після бою Усик.
Українець висловився і щодо бою реваншу із Джошуа, який був прописаний у контракті.
— Реванш? Я просто хочу додому. Я із січня дуже плідно готувався до поєдинку, мало часу був із сім’єю. Я дуже сумую за своїми дітьми. Я хочу їх бачити, дивитися, як вони балуються, кричать, – зауважив боксер.
Бій Олександра Усика та Ентоні Джошуа відбувся в межах великого вечору боксу у Лондоні на стадіоні Тоттенгем Готспур. Квитки на нього розкупили за добу, а всього за видовищем спостерігали понад 60 тис. глядачів.
Бій тривав усі 12 раундів і завершився перемогою Усика одноголосним рішенням суддів 117:112, 116:112 і 116:112.