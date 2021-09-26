Для мене це дуже багато означає: Усик про перемогу над Джошуа та реванш

Новоспечений чемпіон світу за версіями WBA, IBF, WBO и IBO у надважкій вазі Олександр Усик прокоментував перемогу над британцем Ентоні Джошуа.

— Для мене це дуже багато означає. Бій пройшов саме так, як я планував. Було кілька моментів, коли Джошуа затискав мене, але це незначні речі. Не було завдання зупинити бій в 12-му раунді.

Спершу я хотів це зробити, влучив, кинувся, але мій тренер привів мене до тями. Єдине, що я хотів зробити – це прославити Господа. Ця перемога від нього, – сказав після бою Усик.