Джошуа – Усик: у англійця підозра на перелом кісток черепа

Британського боксера Ентоні Джошуа госпіталізували після бою із українським боксером Олександром Усиком через підозру на перелом кісток черепа.

У англійця можливо зламана очниця, розповів його промоутер Едді Хирн.

– Джошуа сказав, що після дев’ятого раунду нічого не бачив правим оком. Не знаю, чи є у нього перелом очниці, але виглядає його око не дуже добре. Під кінець бою Ентоні виглядав так, ніби сили його покинули, а бак був повністю порожній. У 12 раунді він втримався на ногах лише завдяки своєму серцю, – зазначив він.

За словами Хірна, його підопічний вже підтвердив свій намір взяти в Усика матч-реванш, оскільки вже знає, яким чином його перемогти у наступному бою.

Промоутер зазначив, що англійський боксер не зможе думати ні про що інше до того часу, поки у нього є можливість повернути свої чемпіонські пояси, які напередодні у нього відібрав українець.

В свою чергу відомий британський боксер Карл Форч, який був чемпіоном світу у другій середній вазі, висловив думку, що пошкодження Джошуа хоч і виглядало страшним, однак навряд чи воно дуже серйозне.

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Нагадаємо, Усик у бою за титул чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF и IBO також отримав травму і після поєдинку був прооперований прямо на стадіоні Tottenham Hotspur.

Під кінець поєдинку українець отримав серйозне розсічення, яке необхідно було зашити.

При цьому спортсмени, незважаючи на отримані обома травми, потисли один одному руки і зробили спільне фото в підтрибунному приміщенні.