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Абрамова Юлія |

Олександр Усик переніс операцію, а британець вирушив до лікарні після поєдинку

Олександр Усик переніс операцію, а британець вирушив до лікарні після поєдинку

Український суперважкоатлет Олександр Усик, який переміг британця Ентоні Джошуа в чемпіонському бою, переніс операцію просто на стадіоні Тоттенгем Готспур – місці поєдинку.

Наприкінці поєдинку в Усика кров виступила на обличчі через розсічення.

Відео з хірургічним втручанням було опубліковане в Instagram.

 

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Усик висловив вдячність не лише усім шанувальникам, але й тим, хто його не підтримував.

– Я дуже вас всіх люблю! За вашу підтримку, за ваші яскраві слова, за непідтримку. Пояси їдуть додому. Всім добра! – сказав Усик у роздягальні після переможного бою.

 

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У Джошуа також виникли проблеми з правим оком – гематоми не дозволяли оку навіть відкритися.

Пізніше промоутер Едді Гірн повідомив, що Джошуа вирушив до лікарні з підозрою на перелом стінок очниці. Гірн зазначив, що все виглядає для боксера не дуже добре.

Але травми не завадили спортсменам зробити фото разом.

Суперники проявили один до одного повагу. Вони обмінялися рукостисканнями і зробили спільний знімок у підтрибунному приміщенні стадіону.

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Чемпіон світу, український боксер Олександр Усик, здолавши британця Ентоні Джошуа, отримав численні вітання, схвальні відгуки та компліменти на свою адресу від авторитетних фахівців, колишніх чемпіонів та боксерів.

Джерело: The Express

Фото: Getty Images

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