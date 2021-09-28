Кличко привітав Усика з перемогою та подарував пояс WBC – ФОТО

Міський голова Києва Віталій Кличко зустрівся з новоспеченим чемпіоном світу у надважкій вазі Олександром Усиком.

— Я ще раз вітаю тебе з перемогою і хочу вручити символічний подарунок. Ти завоював чотири чемпіонських пояси у надважкій вазі, а пояса за версією WBC в цій категорії в тебе ще немає. І ти обов’язково його завоюєш, – сказав Кличко.

Після цього Кличко вручив Усику пояс WBC, який боксер ще не має у своєму активі.

– Я тобі дарую перший пояс WBC з великим українським прапором, який був виготовлений до Конгрессу WBC, що відбувся в Києві в 2018 році. На удачу і мотивацію! Адже таким поясом володів і твій кумир – Мохамед Алі, – сказав міський голова.

Усик подякував Кличку за підтримку. Після чемпіони поспілкувалися через відеозв’язок з президентом WBC Маурісіо Сулейманом.

Кличко привітав Усика з перемогою та подарував пояс WBC / 4 фотографии

Олександр показав Сулейману пояс, який подарував йому вічний чемпіон світу за версією WBC і зазначив, що це буде наступний завойований ним трофей.

26 вересня Олександр Усик переміг Ентоні Джошуа та став новим чемпіоном світу за версіями WBO, IBF і IBO, а також взяв пояс WBA Super.

Бій на лондонській арені ФК Тоттенгем тривав усі 12 раундів та завершився одноголосною перемогою українця за рішенням суддів. На вечорі боксу було присутньо понад 60 тис. глядачів.

Віталій Кличко отримав титул вічного чемпіона світу з боксу від WBC під час 54-го з’їзду організації у 2016 році.

Фото: прес-служба Віталія Кличка

Джерело: прес-служба Віталія Кличка