Київське Динамо U-19 розгромило однолітків із мюнхенської Баварії з рахунком 4:0. Зустріч відбулася у Мюнхені у межах другого туру Юнацької ліги УЄФА.

Футболісти української команди володіли перевагою на полі впродовж всієї гри та не дозволили супернику розписатися у власних воротах.

За киян дублем у матчі відзначився новачок команди – сенегалець Самба Діалло. Ще по голу у свій актив записали Вікентій Волошин та Ілля Скрипник.

Баварія U-19 — Динамо U-19 – 0:4

Динамо U-19 : Нещерет, Вівчаренко (Слюсар, 87), Боль, Бенедюк, Дячук, Яцик, Бражко, Царенко (Скрипник, 77), Попов (Горбач, 77), Волошин (Мельниченко, 87), Діалло (Малиш, 73)

: Нещерет, Вівчаренко (Слюсар, 87), Боль, Бенедюк, Дячук, Яцик, Бражко, Царенко (Скрипник, 77), Попов (Горбач, 77), Волошин (Мельниченко, 87), Діалло (Малиш, 73) Голи: Діалло, 33, 57, Волошин, 59, Скрипник, 85

У першому турі юнаки із Динамо розгромили португальську Бенфіку у Києві з рахунком 4:0.

У турнірній таблиці групи Динамо лідирує, маючи в активі шість пунктів. На другому місці йде Бенфіка, яка має в активі три бали.

За регламентом змагань, переможець групи вийде до 1/8 фіналу турніру, а команда, яка посяде друге місце, потрапить до 1/16 фіналу Юнацької ліги УЄФА.

Головна команда київського Динамо сьогодні, 29 вересня, у Мюнхені зустрінеться із Баварією у другому турі групового етапу Ліги чемпіонів. Букмекери у матчі Баварія – Динамо віддають перевагу підопічним Юліана Нагельсманна.

Фото: Академія ФК Динамо Київ