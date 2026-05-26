МЗС Китаю у відповідь на погрози Кремля завдати ударів по Києву закликало сторони до співпраці та утриматися від посилення бойових дій. Щодо евакуації дипломатів свого посольства з Києва, мовчить.

Про це повідомляє китайське видання Global Times.

Китай відреагував на погрози РФ

Речниця МЗС Китаю Мао Нін у відповідь на запити українських медіа висловила абстрактний заклик до сторін утримуватися від посилення бойових дій та відновити переговори.

— Позиція Китаю щодо війни в Україні є послідовною та чіткою. Діалог і переговори є єдиними життєздатними шляхами для розв’язання війни. Китай закликає всі зацікавлені сторони співпрацювати, щоб якнайшвидше знизити напругу та створити умови для відновлення діалогу та переговорів, — заявила Мао Нін.

На запитання, чи піддасться Китай на російський шантаж і евакуює своїх дипломатів з Києва, речниця китайського МЗС не відповіла ні ствердно, ні заперечно.

Нагадаємо, що Китай офіційно декларує нейтралітет щодо російсько-української війни. Саму війну Пекін називає “українською кризою” і уникає визначення агресора і жертви. Також Китай цілковито відсторонений від активних міжнародних зусиль, спрямованих на припинення бойових дій.

Напередодні глава МЗС Росії Сергій Лавров та держсекретар США Марко Рубіо провели телефонну розмову. Російський міністр пригрозив новими ударами по Києву через те, що Україна б’є по цілях на території РФ.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що нові погрози РФ щодо ударів по Києву та центрах ухвалення рішень є черговою спробою шантажу та свідченням небажання Кремля йти на мирні переговори.

Джерело : Укрінформ

