30 вересня Рома зіграла із Зорею в другому турі Ліги конференцій. Зустріч відбулася в Запоріжжі на Славутич-Арені й завершилася з рахунком 3:0 на користь гостей.

Гравці Роми пішли в наступ від самого початку першого тайму. Уже на 7-й хвилині Стефан Ель-Шаараві закотив першого м’яча у ворота луганської Зорі.

Сергій Булеца майже відразу спробував зрівняти рахунок, але суперник вибив м’яч на безпечну відстань.

На 11-й хвилині Владислав Кочергін мав високі шанси влучити у ворота суперника, однак йому на заваді став захисник із Роми.

Далі в атаку пішов Артем Громов, але його спроба теж виявилась напрочуд невдалою.

За кілька хвилин він повторив удар, але голкіпер врятував ворота Роми.

Чудову нагоду зрівняти рахунок мав і Аллах’яр Сайядманеш, але удар випадково заблокував один із захисників.

На 29-й хвилині Стефан Ель-Шаараві ледь не подвоїв рахунок матчу на користь своєї команди, але Дмитро Мацапура легко перехопив м’яча.

Врятував воротар Зорі команду і від удару Ельдора Шомуродова.

На перерву команди пішли з рахунком 0:1 на користь Роми.

Виконав блискучий сейв Дмитро Мацапура й на 57-й хвилині матчу від Карлеса Переса.

Відбити атаку воротарю луганської команди вдалось також на 64-й хвилині.

Однак вже через невеликий проміжок часу Рома забила ще два голи у ворота Зорі.

Автором другого голу став Кріс Смоллінг на 66-й хвилині, а за дві хвилини Таммі Ебрахам, опинившись віч-на-віч із голкіпером, закотив м’яч у нижній правий кут воріт.

За результатами матчу Рома очолює таблицю групи C. Зоря ж посідає останнє місце.

21 жовтня і 4 листопада луганська команда зіграє проти софійського ЦСКА.

Фото: ФК Зоря