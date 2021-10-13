У вівторок, 12 жовтня, відбувся матч Україна-Боснія і Герцеговина в відборі на чемпіонат світу-2022 на стадіоні Арена Львів. Зустріч завершилася нічиєю з рахунком 1: 1.

Стартові склади

Україна: Пятов (К), Матвієнко, Кривцов, Забарний, Тимчик, Степаненко, Шапаренко, Соболь, Циганков, Ярмоленко, Яремчук.

Боснія і Герцеговина: Шехіч, Стевановіч, Хаджікадуніч, Ахмедходжіч, Чівіч, Хаджіахметовіч, Наліч, Сеад Колашинаць, Гояк, Превляк, Джеко.

Збірна українського тренера Петракова забила гол вже на 15-й хвилині після вертикальної атаки та паса з флангу Циганкова із завершенням Ярмоленка.

Після перерви боснійці поступово стали захоплювати ініціативу, все частіше стали змушувати нервувати оборону і П’ятова, в результаті відігралися на 77-й хвилині.

Україна зберегла друге місце, яке дає право продовжить боротьбу за путівку на чемпіонат світу в Катарі, але ризикує пропустити перед собою Фінляндію, у якій попереду ще три гри.