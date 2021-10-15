Три українки – Даяна Ястремська, Ангеліна Калініна та Леся Цуренко – заявлені для участі на тенісному турнірі Кубок Кремля, що відбудеться цьогоріч у Москві.

Усі троє мають розпочати виступ із кваліфікації. Зокрема, Цуренко потрапила до списку для кваліфікації після зняття кількох спортсменок.

Водночас відомо, що Ястремська розпочне виступи одразу в основній сітці, так як дві тенісистки знялися з основи. А от Калініна стала першою в альтернативному списку.

Так, в останній момент з Кубку Кремля-2021 знялися переможниця турніру 2021 року та олімпійська чемпіонка – Белінда Бенчіч зі Швейцарії, а також 18-річна представниця Великої Британії, переможниця US Open – Емма Радукану.

Матчі кваліфікації Кубку Кремля стартують у суботу, 16 жовтня. Основна сітка триватиме з 18 до 24 жовтня.

Загалом в основі змагатимуться 28 тенісисток. Із них 18 потрапляють напряму за рейтингом, ще четверо – вайлдкард (запрошення спортсмену взяти участь у змаганнях, яке надається організаторами поза рейтингом, – Ред.), решта шестеро – переможниці кваліфікації.

До топ-списку тенісисток, які заявлені для участі в основній сітці потрапили – шоста ракетка світу з Іспанії Гарбіньє Мугуруса, румунка Сімона Халеп, німкеня Анжелік Кербер.

Кубок Кремля – це другий турнір WTA, який проходитиме в РФ у 2021 році. У березні відбувся турнір у Санкт-Петербурзі, де участь брали українки Катаріна Завацька та Надія Кіченок.

Відзначимо, що тенісистки з України не вперше беруть участь у Кубку Кремля. Так, Ястремська виступала у Москві у 2017 та 2019 роках, Калініна – у 2015, 2017 та 2019, а Цуренко змагалася на турнірі сім разів – з 2012 до 2018 року.

У 2019 році змагалися Еліна Світоліна, Даяна Ястремська – в основі; Ангеліна Калініна та Надія Кіченок – в кваліфікації.

Наразі у тенісному рейтингу WTA Калініна посідає 62-е місце, Ястремська – 75-е, а Цуренко – 149-е.

Джерело: Суспільне