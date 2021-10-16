Шахтар обіграв Зорю із розгромним рахунком

У п’ятницю, 15 жовтня, Шахтар обіграв Зорю з розгромним рахунком 6-1 в прем’єр-лізі України.

Поєдинок між двома командами відкривав програму 11-го туру УПЛ.

Гірники швидко відкрили рахунок, а допоміг у цьому Фернандо. В середині тайму Педріньо подвоїв рахунок.

Допоміг своїм товаришам у команді знову Фернандо, але луганчани змогли відігратися, забивши один гол. У цьому команді допоміг Олександр Гладкого, але потім вони пропустили ще три голи.

Проте, вони пропустили пізніше ще три голи. На 90+2 хвилині Шахтар забив свого останього м’яча, здобувши перемогу.

Шахтар – Зоря – 6: 1

Голи: Педро, Педріньйо, Гладкий, Мартінс, Сікан.

Склади:

Шахтар:

П’ятов, Болбат, Хочолава, Кривцов, Ісмаїлі, Коваленко, Степаненко, Соломон, Тете, Тайсон, Кайоде.

Зоря:

Філіпе, Тимчик, Литвин, Вернидуб, Чеберко, Сілас, Казаков, Караваєв, Леднєв, Луньов, Будковський.

Фото: Instagram Шахтаря