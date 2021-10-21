20 жовтня каталонська Барселона зустрічалась з київським Динамо у матчі третього раунду групового етапу Ліги чемпіонів-2021/2022. Гра пройшла у Барселоні на стадіоні Камп Ноу та закінчилась з рахунком 1:0.

Матч розпочався практично одразу з небезпечного моменту біля воріт гостей. Дест замкнув передачу Альба головою на дальній стійці, але дивом не влучив у порожній кут.

Підопічні Луческу намагалися взяти під контроль м’яч. Але каталонці не віддавали його і тривалий проміжок гри тримали кулястого з високою лінією оборони.

На 12-й хвилині поєдинку кияни пішли у контратаку завдяки тому, що Буяльський зачепився за м’яч, але невдало розпорядився ним. Момент завершився заблокованим ударом Циганкова.

Згодом барселонці вперше у цій ЛЧ завдали удару у площину воріт. Але наш Бущан в ефектному стрибку відбив м’яч і врятував команду.

Потім голкіпер знову врятував Динамо. Дест на дальній стійці завдав потужного удару, але Бущан відбив.

Однак каталонці все-таки натиснули на киян та відкрили рахунок. Навіс Альби у штрафний Динамо завершився ударом у падінні Піке. Миколенко не зміг завадити гравцю відправити м’яч у сітку воріт.

Барселона добилася свого та ліниво катала м’яч майже до закінчення першого тайму.

Другий тайм знову розпочався з гострого моменту біля воріт киян. Френкі Де Йонг обігрався з Депаєм на правому фланзі й зробив простріл з меж штрафного на дальню стійку, але захисник гостей вибив м’яч.

На 53-й хвилині знову – небезпека біля воріт Динамо. Фаті та Депай просто таки запресингували воротаря та перехопили м’яч. Момент завершився ударом Фаті через себе, але він не влучив. Динамо пощастило.

У підсумку матч Ліги чемпіонів між Барселоною та Динамо закінчується з рахунком 1:0. Тепер кияни посідають четверте місце в групі E.

Наступна зустріч підопічних Луческу з каталонцями пройде 2 листопада у Києві.

Барселона – Динамо 1:0

Гол: Піке, 36.

Стартовий склад:

Барселона: тер Штеген – Мінгеса (Коутіньо, 46), Піке, Ленгле, Альба – Гаві (Серхі Роберто, 69), Бускетс, Ф. де Йонг – Дест, Л. де Йонг (Фаті, 46), Депай (Агуеро, 75).

Динамо: Бущан – Кендзьора (Тимчик, 78), Забарний, Сирота, Миколенко – Сидорчук, Шапаренко – Циганков (Караваєв, 85), Буяльський (Рамірес, 85), де Пена (Вітіньо, 61) – Супряга (Гармаш, 61).