Служба безпеки України викрила схему розкрадання 10,4 млн грн під час закупівлі матеріалів для ремонту Трипільської та Зміївської теплоелектростанцій.

За даними слідства, замість нових труб підрядники поставили стару продукцію з підробленим маркуванням.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

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За матеріалами справи, організатором схеми є начальник одного з департаментів ПАТ Центренерго, який діяв у змові з двома власниками афілійованих компаній-постачальників.

Слідство встановило, що посадовець уклав договір на постачання труб для ремонту Трипільської та Зміївської ТЕС. Однак замість нової продукції 2024–2025 років виробництва, яка мала бути поставлена відповідно до умов тендеру, фігуранти закупили старі труби, що тривалий час зберігалися просто неба.

Щоб приховати їхнє походження та рік виготовлення, на продукцію нанесли підроблене маркування й видали її за нову.

Заощаджені таким чином кошти, за даними СБУ, учасники схеми розподілили між собою.

Комплексні експертизи підтвердили, що поставлені труби не відповідають вимогам державних стандартів, а завдані ПАТ Центренерго збитки становлять 10,4 млн грн.

У СБУ наголошують, що використання неякісних матеріалів могло поставити під загрозу стабільну роботу Трипільської та Зміївської ТЕС під час підготовки до нового опалювального сезону.

Під час обшуків за місцями проживання, роботи та в автомобілях фігурантів правоохоронці вилучили мобільні телефони, комп’ютерну техніку та документацію, яка, за даними слідства, підтверджує функціонування схеми.

Усім трьом учасникам повідомили про підозру за:

Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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