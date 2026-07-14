Верховна Рада підтримала відставку Юлії Свириденко з посади премʼєр-міністра України. За відповідне рішення проголосувало 258 народних депутатів.

Рада підтримала відставку Свириденко

Після того як 14 липня Комітет ВРУ з питань організації держвлади підтримав заяву про відставку Юлії Свириденко з посади глави уряду, цього ж дня відповідне рішення ухвалили і депутати Верховної Ради.

Згідно із законодавством, після відставки Кабінету міністрів його члени продовжують виконувати повноваження до формування нового складу уряду. У цей період міністри працюватимуть як виконувачі обов’язків, а повноваження прем’єр-міністра перейдуть до першого віцепрем’єра Дениса Шмигаля.

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Виступаючи у Верховній Раді, Юлія Свириденко підсумувала рік роботи на посаді глави уряду. До ключових результатів вона зарахувала рішення Євросоюзу надати Україні кредит обсягом €90 млрд, відкриття двох переговорних кластерів у межах вступу до ЄС, а також успішне проходження опалювального сезону 2025–2026 років попри масштабні удари Росії по енергетичній інфраструктурі.

— Як і рік тому, головним викликом для уряду буде проходження зими в умовах шалених російських атак. Росіяни хотіли, щоб ми замерзли минулої зими, але їм це не вдалося. Для підготовки до наступної зими ми затвердили плани стійкості для всіх регіонів і щодня працюємо над їх реалізацією. Важливою складовою нашої політики також залишається розвиток промисловості. Інструменти програми Зроблено в Україні підтримують малі й великі підприємства по всій країні, а структурні реформи в освіті, енергетиці та охороні здоров’я тривають попри війну, — заявила Свириденко.

Вона раніше розповіла, що причиною її відставки стала необхідність оновлення Кабміну та підсилення певних напрямів. Зокрема, можна ефективніше реалізовувати соціальну та освітню політику.

Нагадаємо, 12 липня Володимир Зеленський анонсував масштабні кадрові зміни в уряді та правоохоронних органах, пов’язані із переходом України на нову політичну стратегію та посиленням ключових зовнішніх і внутрішніх напрямів.

Цього ж дня Зеленський зустрівся з Юлією Свириденко, вони обговорили ключові виклики для держави, зміни в роботі уряду та подальшу взаємодію з міжнародними партнерами.

Після зустрічі з Зеленським глава уряду заявила, що готова й надалі працювати на благо України.

13 липня Юлія Свириденко подала у відставку з посади прем’єр-міністра України. До Верховної Ради надійшла її заява про відставку.

До речі, 14 липня ЗМІ повідомили, що Свириденко поки не прийняла пропозицію щодо призначення послом України у Сполучених Штатах після завершення роботи на посаді очільниці уряду.

Наразі серед кандидатів на посаду премʼєр-міністра України розглядаються очільник правління НАК Нафтогаз та директор Укрнафти Сергій Корецький, міністр енергетики Денис Шмигаль, міністр оборони Михайло Федоров та мери кількох обласних центрів.

Фото: Юлія Свириденко

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