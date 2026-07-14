Рада підтримала у першому читанні законопроєкт про декриміналізацію порнографії
- Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт про декриміналізацію порнографії серед повнолітніх.
- Законопроєкт передбачає жорсткішу відповідальність за виготовлення, зберігання та розповсюдження дитячої порнографії.
Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт №15294, який передбачає посилення відповідальності за виготовлення та розповсюдження дитячої порнографії та містить положення про декриміналізацію контенту для повнолітніх.
Про це свідчать результати голосування у Верховній Раді.
Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт №15294
– Рада підтримала наш законопроект №15294 – посилення відповідальності за дитячу порнографію та декриміналізацію дорослого контенту, – написав один з авторів законопроєкту, нардеп Ярослав Железняк.
За його словами, ініціативу підтримав 231 депутат. Проти проголосували вісім парламентарів, ще троє утрималися.
Документом пропонується посилити кримінальну відповідальність за збут і розповсюдження матеріалів інтимного характеру серед дітей, примушування неповнолітніх до участі в їх створенні, а також за поширення “дорослого контенту” за участю дітей.
Зокрема, змінами до статей 301, 3011, 3012, 302 і 303 Кримінального кодексу України пропонується встановити та посилити кримінальну відповідальність за:
- збут неповнолітнім і малолітнім або розповсюдження серед них творів, зображень чи інших предметів порнографічного характеру, кіно- та відеопродукції, комп’ютерних програм порнографічного характеру;
- одержання доступу до дитячої порнографії, її придбання, зберігання, ввезення, перевезення чи інше переміщення, виготовлення, збут і розповсюдження;
- проведення видовищного заходу сексуального характеру за участю неповнолітньої чи малолітньої особи;
- створення або утримання місць розпусти та звідництво із залученням неповнолітніх чи малолітніх;
- сутенерство або втягнення особи до заняття проституцією, якщо такі дії вчинені щодо неповнолітніх чи малолітніх.
Документом пропонується декриміналізувати ввезення, зберігання, перевезення, виготовлення, пересилання чи інше переміщення, а також збут і розповсюдження творів, зображень або інших предметів порнографічного характеру, кіно- та відеопродукції, комп’ютерних програм порнографічного характеру серед повнолітніх осіб.
Нагадаємо, у травні 2026 року Верховна Рада не підтримала законопроєкт №12191, який передбачав скасування кримінальної відповідальності за створення та поширення порнографії за участю повнолітніх.