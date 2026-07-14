Літо в Одесі залишається одним із найпопулярніших сезонів для відпочинку. Ще чимало українців лише планують свою відпустку, тому дедалі частіше цікавляться, якою буде погода у серпні 2026 року в Одесі.

Саме останній місяць літа багато хто обирає для поїздки до моря, адже вода уже добре прогріта, а спека стає менш виснажливою.

Поки прогноз на серпень ще уточнюватиметься, синоптики вже оприлюднили як короткострокові прогнози для Одеси, так і кліматичні оцінки на останній місяць літа.

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Якою буде погода в Одесі найближчими днями

За прогнозом Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, найближчими днями погоду в Одесі визначатиме область зниженого атмосферного тиску.

Через це 14 та 15 липня в Одесі очікуються короткочасні грозові дощі, а денна температура становитиме близько +27°C. Уночі повітря охолоджуватиметься до +18…+20°C.

Вже з 16 липня ситуація зміниться. Над північчю Європи сформується антициклон, атмосферний тиск підвищиться, а повітряні маси почнуть надходити переважно з північного заходу. Внаслідок цього встановиться малохмарна погода без істотних опадів.

За прогнозом синоптиків, 16 липня вдень очікується близько +28°C, а 17 та 18 липня температура повітря становитиме +26°C. Нічні показники коливатимуться в межах +17…+20°C.

Температура морської води біля узбережжя зараз тримається на рівні 19-20°C, а море залишатиметься спокійним, з не значним хвилюванням.

Якою буде погода в Одесі в серпні 2026 року

Прогноз погоди в Одесі на серпень 2026 року Укргідрометцентр ще не оприлюднив. Але міжнародні сезонні моделі вже дозволяють оцінити загальні кліматичні тенденції останнього місяця літа.

За даними Європейського центру середньострокових прогнозів (ECMWF SEAS5), серпень в Україні очікується дещо теплішим за кліматичну норму. У середньому температура може перевищити багаторічні показники приблизно на 1-2°C.

Втім, для різних регіонів прогноз відрізняється. Якщо в західних областях сезонні моделі показують позитивну температурну аномалію на рівні 1,5-2°C, то на узбережжі Одеської області перевищення середньомісячної температури очікується значно меншим, приблизно на 0,5-1°C.

Чому в Одесі не прогнозують різкого посилення спеки

Така різниця пояснюється впливом Чорного моря та особливостями атмосферної циркуляції.

Узбережжя прогрівається повільніше, ніж внутрішні райони країни, а морське повітря пом’якшує температурні коливання.

Ба більше, за сезонними розрахунками, протягом другої половини літа над північною частиною Європи періодично формуватимуться антициклони, які сприятимуть надходженню повітряних мас із північного заходу.

Саме тому, попри тепліший за норму серпень, в Одесі середньомісячна температура, ймовірно, підвищиться не так суттєво, як у західних областях України.

Що впливає на прогноз погоди

Одним із головних кліматичних чинників цього року міжнародні метеорологи називають розвиток Ель-Ніньйо в екваторіальній частині Тихого океану.

За оцінками Всесвітньої метеорологічної організації, це явище продовжує посилюватися та впливає на атмосферну циркуляцію в різних регіонах світу, зокрема й у Європі.

Саме тому сезонні моделі прогнозують підвищену ймовірність температур вище кліматичної норми на більшій частині континенту.

Сезонний прогноз не визначає погоду в Одесі на конкретні дні. Остаточний прогноз на серпень для Одеси стане відомий наприкінці липня, коли Укргідрометцентр опублікує більш точні коротко- та середньострокові розрахунки.

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