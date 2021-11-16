Чинний чемпіон WBA у найлегшій вазі Артем Далакян у суботу, 20 листопада, захищатиме свій пояс від посягань панамського боксера Луїса Консепсьона. Це буде п’ятий захист Артема, який не програвав ще на профі ринзі. Бій відбудеться у Києві.

До столиці України 36-річний панамець прибув напередодні, а 16 листопада боксери вже провели першу спільну прес-конференцію перед поєдинком.

Далакян перед поєдинком розсипався у компліментах супернику та висловив готовність до 12-раундового бою.

— Хороший суперник дуже досвідчений, у нього величезна кількість боїв, нокаутів багато. Достойний суперник, з яким я налаштовуюся на хороший бій. Ми працювали достатньо і я готуюся до 12 раундів, – сказав боксер.

Далакян розповів, що стиль його спаринг-партнерів був схожий на той, який продукує панамець Луїс Консепсьон.

— Деякі спаринг-партнери були зростом майже однаковим з ним. Схожість була 80% – такі спаринг-партнери у мене були і я з ними добре відстояв.

4 листопада Артем Далакян провів відкрите тренування перед боєм. Свій останній бій боксер провів у лютому минулого року. Українець захистив титул чемпіона світу WBA в найлегшій вазі, за очками здолавши венесуельця Хосбера Переса.