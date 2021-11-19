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Харківський Житлобуд-1 здобув першу перемогу в жіночій Лізі чемпіонів

Тетяна Забожко редакторка стрічки
Харківський Житлобуд-1 здобув першу перемогу в жіночій Лізі чемпіонів

18 листопада ісландський Брейдаблік зіграв із харківським Житлобудом-1 у четвертому турі групового етапу жіночої Ліги чемпіонів.

Матч відбувся в Коупавогюр на стадіоні Коупавогюрвеллюр і завершився з рахунком 0:2 на користь гостей.

У першому таймі рахунок відкрила Юлія Шевчук. Гол у ворота суперниць вона забила на 42-й хвилині після передачі Ольги Овдійчук.

У другому таймі остання й сама стала авторкою голу. Футболістка харківської команди подвоїла рахунок на 74-й хвилині.

Таким чином харківський Житлобуд-1 здобув першу перемогу в цій Лізі чемпіонів та має в своєму активі чотири очки.

Наступний матч харків’янки проведуть 8 грудня на стадіоні Металіст. Їхніми суперниками стане ПСЖ.

Щоб зберегти шанси на вихід до плей-оф, українській команді необхідно будь-що перемогти в цьому матчі.

Фото: Житлобуд-1

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