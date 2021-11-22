21 листопада 2021 року завершилося голосування Топ-100 спортсменів України на Фактах ICTV, а редакція ретельно перевірила та підрахувала всі голоси.

Переможця проекту Топ-100 спортсменів України обирали користувачі сайту шляхом голосування на сайті через авторизацію.

Рейтинг зібрав 2 514 голоси. Найбільшу кількість голосів та перемогу у рейтингу здобула борчиня Олександра Хоменець, яка стала бронзовою призеркою чемпіонату світу у норвезькому Осло у ваговій категорії до 55 кг та виборола золото чемпіонату Європи-2021 з боротьби серед юніорів. За Олександру користувачі віддали 321 голос.

Другу сходинку рейтингу Марина Литовченко. За чемпіонку літніх Паралімпійських ігор-2020 із настільного тенісу віддали свої голоси 269 користувачів.

Трійку замкнула бронзова призерка Олімпійських ігор-2020 у Токіо з боротьби Ірина Коляденко – у неї 152 голоси.

До десятки рейтингу увійшли також: чемпіон світу зі спортивного скелелазіння Даниїл Болдирєв, чемпіонка Паралімпіади-2020 з паверліфтингу Мар’яна Шевчук, чемпіонка Паралімпіади-2020 у штовханні ядра Марія Помазан, чемпіон світу з боксу за версіями IBF, WBO, IBO та WBA Super Олександр Усик, чемпіон ОІ-2020 з боротьби Жан Беленюк, срібна призерка ОІ-2020 з карате Анжеліка Терлюга та екс-головний тренер збірної України Андрій Шевченко.

22 листопада на Фактах ICTV стартувало голосування за Топ-100 знакових діячів культури. Воно триватиме до 19 грудня 2021 року.